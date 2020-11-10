拜登當選美國總統，前民進黨立委沈富雄今天表示，「預測大選結果，我是全國南波萬」，他說，沒有川普，我們仍然可以活下去，而且活得更好，不再隨狂人的起乩而躁鬱。

沈富雄在美國總統大選前，預測拜登會以350票比188票，大勝川普。他今天在臉書表示，挺拜登的選票先投後開，峰迴路轉，一夕變盤，三天定江山，連拜登恐怕都沒有想到「最後一笑」歸他。

他說，如果北卡沒有翻盤，則最後結果與他10月19日的預測的比對，他只錯了兩州：北卡與佛羅里達，多給拜登44票(15＋29)，「成績不算完美無瑕，但總體來講，正確度與內涵的棈準度，我是全國No.1」。

沈富雄表示，在這場選舉過程中，證明台灣是全世界最荒唐、最激情、最偏執的旁觀者，背後的主因當然是北京的逼統。

他說，讓我們隨川普時代的終結回到理性、中道與寬容。沒有川普，我們仍然可以活下去，而且活得更好，不再隨狂人的起乩而躁鬱。「天佑美國！天佑全人類！天佑台灣！」

(中時 )