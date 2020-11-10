相隔十四年，松本大洋經典同名作改編的動畫電影《惡童當街》，將再次登上台灣大銀幕。本作除了找來頂尖製作團隊聯手打造，聲優群更是超級華麗！主人翁小黑、小白分別找來人氣偶像團體嵐的二宮和也，以及森林系女神代表蒼井優配音，其他要角還有性格男星伊勢谷友介、本木雅弘、鬼才編劇宮藤官九郎、資深舞蹈家兼演員田中泯等人相挺獻聲。

二宮和也受訪時曾表示，自己是第一個錄音的角色，所以錄的時候完全沒有其他人的聲音，但是他從國中開始便愛上松本大洋的原作漫畫，甚至有些對白早已牢記在心，因此錄音過程就像自己在看漫畫時，腦海中也能浮現出自己想像的每個角色的聲音，相當有趣。

二宮和也說：「這是我第一次參與配音工作，看著過去讀很多年的漫畫場景被立體地呈現在眼前，感覺真的非常不可思議！」此外，二宮和也更補充自己在過程中，彷彿真的成為了小黑，「當小白離開，看著銀幕上的小黑，我便感覺悲傷不已，甚至忍不住掉淚；當看到小黑被揍，我也隱約能感受到疼痛，非常奇妙。」

《惡童當街》導演麥克阿里亞表示，電影在企畫階段，就沒有打算請專業聲優來配音，因為主角是小孩子，過於專業、完美的聲音反而顯得不夠自然，少了天真的感覺。在挑選配音人選時，也沒有特別考慮性別、年齡等因素，單純只就聲音跟角色的契合度作選擇。

對於最終邀請到二宮和也和蒼井優配音的成果，麥克．阿里亞感到非常滿意，他坦言，自己聽了上百人的試音檔，對於二宮和也天真又帶有點瘋狂的嗓音感到印象深刻。工作過程中，雖然二宮和也是第一次配音，但因為他本身有進錄音室錄製專輯的經驗，所以上手很快，麥克：「二宮和也非常專業，時間點總是抓得很精準，看到最後聲音合上影像的成品時，讓我忍不住驚呼『啊！小黑真的活起來了呢！』」《惡童當街》經典重映20日在台上映。

(中時 )