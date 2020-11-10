中油表示，「2020年亞洲卓越企業暨永續發展獎」（簡稱ACES)得獎名單公布，中油公司從亞洲16個國家、420多家提名的國際企業中脫穎而出，勇奪最大獎項「領導獎-年度行業冠軍」以及「永續獎-亞洲最佳職場」殊榮，連續2年榮獲ACES雙獎項肯定。

ACES為亞洲區最受歡迎獎項之一，用以表彰國際標竿企業持續朝向卓越與永續之用心。中油去年為台灣唯一獲獎企業。

今年中油和華碩電腦、台灣水泥等台灣領導品牌，同時獲得ACES國際獎項肯定，與眾多大型國際企業，包括全球最大探勘量的沙烏地阿拉伯國家石油公司Saudi Aramco、全球最大IT服務的Tata Consultancy Services塔塔諮詢服務公司等國際標竿同列為獲獎者。

中油指出，做為台灣能源產業的龍頭，業務範圍涵蓋石油與天然氣之探勘、開發、進口、煉製、輸儲與銷售及石油化學原料的生產供應，同時致力綠能轉型，積極開發地熱與太陽能等再生能源。為提高自有能源、提升油氣探勘技術、拓展基地，更積極尋找具有原料及市場競爭力之海外據點，探勘礦區涵蓋4大洲、全球營運布局更遍及15個國家。

另響應政府新南向政策、參與東協市場活絡商機，中油更前進越南建置潤滑油摻配廠、持續評估雙印投資機會等，成為垂直整合之綜合型國際能源公司，因而獲頒「領導獎-亞洲年度行業冠軍」。

此外，中油去年員工的平均年資約18.8年，退休人員平均工作年資為39.6年，顯示員工具有極高的向心力與組織認同。中油全面建立縱向（初階、中階、高階）與橫向（學程別）之企業大學知識體系，並藉由數位學習與實體教室交叉運用，增進學習的便利性與即時性。今年榮獲「亞洲企業社會責任獎-人力投資獎」及本次ACES「永續獎-亞洲最佳職場」之肯定。

(工商 )