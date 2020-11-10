美國食品藥物管理局（FDA）近日批准製藥大廠禮來（Eli Lilly）單株抗體療法bamlanivimab緊急使用授權，可用於治療年齡12歲以上的新冠輕度至中度症狀患者。該藥物在臨床試驗時成功降低高風險病患入院或急診機率。

(工商 )