禮來抗體療法 獲FDA緊急授權 22:092020/11/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國食品藥物管理局（FDA）近日批准製藥大廠禮來（Eli Lilly）單株抗體療法bamlanivimab緊急使用授權，可用於治療年齡12歲以上的新冠輕度至中度症狀患者。該藥物在臨床試驗時成功降低高風險病患入院或急診機率。 (工商 ) #禮來 #療法 #FDA #藥物 #抗體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶攻數位金融 聯邦銀啟動LINE Pay Money開戶 18:192020/11/10 財經 民團籲暫緩萊豬開放 盼蔡政府用科學重新跟美方談判 14:022020/11/10 生活 安森美半導體推光學雷達方案 用矽光電倍增器加快響應時間 11:272020/11/10 財經 東洋代理破局錯過最快問世疫苗 今年5000萬劑台灣沒份 10:282020/11/10 財經 淋巴按摩號稱促進代謝、消水腫又排毒 教授道破真相 12:392020/11/10 健康 美大選落幕 民團要求蔡政府重啟萊豬協商 13:312020/11/10 生活 台中花毯節 徜徉愛麗絲仙境 04:092020/11/10 地方新聞 對新冠疫苗有大進展 黃創夏卻認為「憂喜參半」 08:552020/11/10 政治 泰福-KY成功申請美國專利 16:412020/11/10 財經 拜登新團隊 營造新氣象 默西帶領抗疫小組 萊斯及布林肯可望領軍新內閣 04:092020/11/10 國際大事 財經熱門新聞 荷大廠曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 疫苗出爐美股走勢大變！ 專家：擁抱科技股投資人慘了 - 財經 拜登贏了 IMF前高層：還要大陸配合2件事 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 要聞 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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