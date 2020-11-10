聲優話題近期在台掀起轟動討論，一部改編日本知名漫畫家紀伊Kanna同名作品，並廣受漫迷高度讚譽「清新浪漫神作」的電影版《海邊的異邦人》，即將在本週五（13日）於台灣正式上映。台灣片商這回並不推出中文配音版本，將以日文配音原汁原味呈現。

尤其為本片兩位男主角配音的村田太志與松岡禎丞，皆是日本頂級專業聲優，配製過《機動戰士鋼彈 鐵血孤兒》、《鬼滅之刃》等作品；更與其他角色的聲優群，一路從本作當初的廣播劇CD配到電影版，深獲粉絲熱烈支持。

村田更對能夠配製電影版充滿期待，並表示最開心的一點，莫過就是「能夠再度演繹兩位男主角相遇場景的喜悅之情。」他更透露錄音時，有注意到角色表情也還原原著漫畫當中，角色會從嚴肅突然轉變的搞笑風格，讓他大呼更好發揮、更好配，值得動漫迷進場一「聽」究竟。

這回推出電影版，原著作者紀伊Kanna也指定兩人回鍋配製，並表示：「他們兩人從廣播劇CD時就一直在配音，所以肯定對角色有深刻認知，因此電影版也希望由他們繼續配音。最終能看到他們所演繹的角色，真是太好了！」導演大橋明代也放心表示：「因為兩人心裡早已有角色形象，所以我什麼都沒有叮囑，就放心交給他們。」

不僅如此，為其他角色配音的嶋村侑、伊藤加奈惠、仲谷明香、佐藤花等聲優，也都是延續廣播劇CD的班底，配音品質有口皆碑，也讓導演再度大讚：「飾演櫻子的嶋村侑小姐，演技真的非常厲害，我覺得她將櫻子的纖柔、女人味的一面，都表現得十分具有魅力。還有飾演實央幼年時期的兒童演員，天使到令人驚歎！」

對於有機會再度擔綱配音，村田太志也興奮表示：「我腦海中閃過許多回憶，既有廣播劇CD之後，繼續配音的感激之情，又有對影像化的期待之情。不過最開心的，莫過是能夠再度演繹與實央相遇場景的喜悅之情！」他並進一步表示：「我個人非常喜歡紀伊老師畫的漫畫式誇張角色表情，希望大家都能感受到其中的幽默。配音時我也有注意到，角色表情還原了原作，會從嚴肅突然轉變成搞笑風格，這讓我更好發揮、更好配了。」他也期待：「希望大家能沉浸在本作特有的溫柔世界觀當中，帶著自己的感性觀賞這部電影。即使是首度接觸本作的觀眾，也一定能有所共鳴！」

《海邊的異邦人》上週在台北舉辦轟動不已的豪華搶看會，不僅門票瞬間秒殺，片商再度推出「戲院限定入場特典」，只要購買本片電影票乙張，就有機會獲得由原著作者紀伊Kanna親自監修授權的「純愛風明信片組」乙份（含三款各一張，10＊15公分），數量有限，送完為止，詳情請參考片商粉絲專頁。

(中時 )