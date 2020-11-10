民進黨立委高嘉瑜在立院質詢外交部次長曾厚仁，是否由我方主動決定開放萊豬而不是美國要求？外交部並未否認。這段答詢內容流出後，在網路上引發強烈反彈。國民黨革實院長羅智強今晚在臉書發文，質問「免費送川普政績的蔡英文，這算不算賣台？得罪了拜登的蔡英文，又得要送出多少傷害台灣利益的禮物，去修好和美國新總統的關係？」

羅智強說，一邊路口街講，一邊進行民調，至今已315場；有多少朋友反對萊豬進口？答案是，高達9成以上。但仍有一些朋友，在他的民調本貼上支持萊豬進口的貼紙，這些朋友大多相信，吃萊豬可以讓台美關係更好，甚至和美國換取貿易協定，作為談判的籌碼，他們願意接受用自己的健康來交換。

他說，曾經他也以為萊豬扣關，是蔡英文面對美方的談判，有不得不為的壓力，但經由高嘉瑜質詢外交部次長後，卻發現根本是蔡英文主動開了山海關，自己跑去求川普開放萊豬進口！蔡英文顯然是希望在美國大選的時候，送上萊豬這個選舉禮物，表達選邊力挺川普之意，這就是蔡英文不智的地方。

羅智強說，送給川普的禮物，就是送給拜登的毒藥，蔡英文對川普「主動投懷送抱豬」的結果，不但陪了台灣人民的健康，還折了台灣和拜登總統的關係。蔡英文的選擇卻是押寶川普，川普睡個覺起床，就白白得到一個萊豬入台的政績！如今，萊豬入台、談判籌碼拱手送人，民進黨用力蹭著的川普也落選了！

羅智強強調，那些不到一成的朋友們，現在還有任何支持萊豬進口的理由嗎？更重要的是，得罪了拜登的蔡英文，又得要送出多少傷害台灣利益的禮物，去修好和美國新總統的關係？

(中時 )