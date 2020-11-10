現年81歲的資深演員陳淑芳，自然、貼近人心的演技，是「媽媽」、「阿嬤」角色的不二人選，因此也被大家稱為「國民阿嬤」。精力依舊充沛的她，光今年就有《野雀之詩》、《孤味》、《親愛的房客》三部電影作品上檔，這也讓陳淑芳在「國片起飛一起拚」的記者會中，被主持人開玩笑的說：「阿姨，妳可以讓一點機會給別人嗎？」

今年電影成績亮眼的她，回顧63年的演藝生涯，她始終抱持著一個信念：「我這一生就是演員，我應該要演好，別人看不見也沒關係。」如此樂觀、豁達的她，卻也有過一段不堪回首的婚姻。

電影《孤味》劇照 (圖/ 威視電影)

1978年陳淑芳赴澳洲表演認識了梁先生，兩人交往一年多後決定共結連理；為愛走天涯她遠嫁澳洲，只是沒想到，丈夫卻以擔心她的安全為由，限制她出門，連要上語言課程都被阻止。形同軟禁的生活她一忍再忍，最後趁丈夫不在家時，拿了自己的護照偷偷搭機回台。

這段有名無實的婚姻，一共拖了26年，最終在她70歲的時候，在律師鼓勵下，跨海向前夫提出離婚，這段被愛沖婚頭的婚姻才正式宣告結束。

歷經人生風雨，目前沒有退休打算的她說自己不喜歡休息，一休息就覺得自己沒用；拍戲則成為她的生活重心，就如同她所說的「我這一生就是演員，我應該要演好，別人看不見也沒關係。」

(中時新聞網)