法國巴黎銀行財富管理最新調查,亞太區超高資產客群的下一代(Next Generation),有第二代、第三代正逐步掌管家族企業,這些接班世代與銀行的關係講求簡化,把父母世代過去往來的銀行進行調整,包括往來家數減少、更換本地銀行為外銀等,經常是根據銀行各自的優勢,做出最終選擇。

《Banking, Entrepreneurialism, and the Next Generation of Wealth Holders》報告,是針對亞太地區下一代(Next Generation)超高資產人士的教育程度、專業經驗、投資行為、與家族企業的互動,以及對銀行的期望,所進行的深度調查,由法國巴黎銀行財富管理和Campden Wealth 10日共同發布。

該調查報告顯示,亞太區超高資產客群在世代接班過程,會將往來銀行,由過往平均7~9家的往來銀行,減少至4~6家銀行,外銀主管透露,在台灣比較特別,多數家族企業的家族資金管理,至少仍會保留1至2家的本地銀行服務,為的是新台幣部位的融資需求,多是支持家族企業的本地銀行,因此不會完全只與單一外銀私人銀行往來。

法國巴黎銀行財富管理台灣區執行總監謝淑琴發現,台灣的第一代家族企業多為白手起家,對資產保存較無安全感,因此傾向尋求多家銀行服務,藉此分散風險;而下一代在評估財富管理機構時,著重在尋求能夠帶給他們「尊榮感」與「客製化」的銀行服務體驗。

此份報告是針對亞太地區超過百位下一代財富持有者進行調查,包括新冠疫情所造成的影響,其中,接班世代的平均年齡為38歲,所代表的家庭平均淨資產(包括其最初的經營事業)為6.4億美元,在分析上還以2.5億美元作為類別差異比較。

亞太區接班世代對於金融領域,調查顯示,顯然具備豐富的經驗,超過三成受金融相關教育, 48%擁有金融方面的工作經驗,68%的人認為他們比父母更了解金融市場,但仍願意從父親及實際經營家族企業的過程中,了解金融和投資。

由於接班世代與銀行的關係逐漸精簡化,因此銀行需要提供全方位的服務來滿足接班世代的需求。法國巴黎銀行財富管理亞太區高端客戶服務部主管黃振南表示,銀行需要進一步建立客製化的研究、私有市場的投資能力、融資解決方案,以及全方位的網絡平台,並重新設計營運平台以滿足下一代的目標。接班世代希望在產品開發、觸及率、負擔能力、和透明度方面看到更多進步與改善。估計在未來幾年內,銀行必須長期吸引並保留精通專業知識的顧問,以諮詢的方式提供更全面的財富管理服務。

