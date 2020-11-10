法國巴黎銀行財富管理最新調查，亞太區超高資產客群的下一代（Next Generation），有第二代、第三代正逐步掌管家族企業，這些接班世代與銀行的關係講求簡化，把父母世代過去往來的銀行進行調整，包括往來家數減少、更換本地銀行為外銀等，經常是根據銀行各自的優勢，做出最終選擇。

《Banking, Entrepreneurialism, and the Next Generation of Wealth Holders》報告，是針對亞太地區下一代（Next Generation）超高資產人士的教育程度、專業經驗、投資行為、與家族企業的互動，以及對銀行的期望，所進行的深度調查，由法國巴黎銀行財富管理和Campden Wealth 10日共同發布。

該調查報告顯示，亞太區超高資產客群在世代接班過程，會將往來銀行，由過往平均7～9家的往來銀行，減少至4～6家銀行，外銀主管透露，在台灣比較特別，多數家族企業的家族資金管理，至少仍會保留1至2家的本地銀行服務，為的是新台幣部位的融資需求，多是支持家族企業的本地銀行，因此不會完全只與單一外銀私人銀行往來。

法國巴黎銀行財富管理台灣區執行總監謝淑琴發現，台灣的第一代家族企業多為白手起家，對資產保存較無安全感，因此傾向尋求多家銀行服務，藉此分散風險；而下一代在評估財富管理機構時，著重在尋求能夠帶給他們「尊榮感」與「客製化」的銀行服務體驗。

此份報告是針對亞太地區超過百位下一代財富持有者進行調查，包括新冠疫情所造成的影響，其中，接班世代的平均年齡為38歲，所代表的家庭平均淨資產（包括其最初的經營事業）為6.4億美元，在分析上還以2.5億美元作為類別差異比較。

亞太區接班世代對於金融領域，調查顯示，顯然具備豐富的經驗，超過三成受金融相關教育， 48％擁有金融方面的工作經驗，68％的人認為他們比父母更了解金融市場，但仍願意從父親及實際經營家族企業的過程中，了解金融和投資。

由於接班世代與銀行的關係逐漸精簡化，因此銀行需要提供全方位的服務來滿足接班世代的需求。法國巴黎銀行財富管理亞太區高端客戶服務部主管黃振南表示，銀行需要進一步建立客製化的研究、私有市場的投資能力、融資解決方案，以及全方位的網絡平台，並重新設計營運平台以滿足下一代的目標。接班世代希望在產品開發、觸及率、負擔能力、和透明度方面看到更多進步與改善。估計在未來幾年內，銀行必須長期吸引並保留精通專業知識的顧問，以諮詢的方式提供更全面的財富管理服務。

(工商 )