日本動漫《遊戲王》多年前席捲兩岸，其推出的怪獸卡片更是一度成為國民遊戲，較為珍貴的卡片都要價數千元以上，甚至有限定版卡片價值達到數十萬台幣以上。大陸一名男友因未婚妻的弟弟將自己收藏數十年、總價值超過600萬台幣的卡片扔進魚缸，當場怒喊悔婚。

根據《網易》報導，大陸一名張姓男子有位交往多年女友，兩人已經論及婚嫁，即將訂婚。婚前幾日，未婚妻帶著小學一年級的弟弟到張男家作客談婚事，但弟弟不斷大吵大鬧想回家，為了安撫他，張男將弟弟帶到擺滿了自己珍藏各式動漫作品的房間。

動漫迷張男收藏了許多絕版、極具價值的遊戲王卡片，卻遭未婚妻弟弟全部扔進魚缸泡爛，損失台幣600多萬 (圖／網易)

當張男回房間準備叫弟弟吃飯時，卻發現自己最珍惜、還特別用壓克力盒包光的遊戲王卡片全都不翼而飛，最後竟在魚缸發現已經泡爛的卡片，盤問下才知道，未婚妻的弟弟因為打不開盒子，一怒之下索性丟進魚缸。

張男見自己收藏多年，價值將近150萬人民幣的遊戲王卡片付之一炬，當場發飆，嚇得弟弟大哭出來，未婚妻見狀後安撫張男，表示這些卡片可以抵銷聘金一部份，更反問「結婚重要還是卡片重要」，父母也站在女方那邊，要求自己兒子大事化小，輕輕放下。

其中有的卡片一張價格就要45000人民幣，相當於台幣近20萬，也難怪張男抓狂 (圖／網易)

張男聽到「結婚重要還是卡片重要」後火大不已，又見到父母幫對方說話，當場甩門離家，未婚妻也帶著弟弟回家，一場婚前晚餐就這樣不歡而散。

陸媒指出，張男收藏了許多遊戲王卡片，此次遭未婚妻弟弟毀掉的49張是當中最為珍貴的，有許多絕版的紅鑽、金字全鑽等卡片，其中有的甚至單張就要價45K人民幣，相當於台幣近20萬，整組卡片價值更超過600萬台幣，也難怪張男如此抓狂。

(中時新聞網)