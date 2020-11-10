美國駐華大使館在微博貼文解釋美國選舉制度，遭到大陸鷹派媒體與網民嘲諷。（圖／微博@美國駐華大使館)

美國駐華大使館11月10日上午在大陸微博發佈了2則鼓吹美國民主體制的貼文，不料這兩則貼文被認為太搞笑了，引起大陸網民嘲諷。陸媒更藉機狂酸，要宣傳美式民主，對象應該是美國川普總統。

《多維新聞》報導，美國2020年總統大選計票出現一些失誤，造成兩黨對選舉結果意見分歧，大陸也因而質疑美國現行體制。做為外交作前鋒，美國駐大陸使館在10日上午9時發表有關美國大選的官方宣傳稿，向大陸網民美國選舉作弊的釋疑。

報導說，美國大使館以「有網友問」作引言，發佈一則關於美國的總統選舉投票有無可能作弊的貼文，文章稱，美國的計票很公正，許多投票站允許主要政黨派遣觀察員，美國人對計票的精確度有信心。

陸媒《環球時報》對此報導稱，由於該貼文只出現在美國駐華大使館的微博帳號上，而沒有同步出現在推特（Twitter）上，所以看起來像是美國大使館給大陸網民「定制」的「政治宣傳」。

報導稱，現在對美國大選的公正性存異，並為此在不斷鬧騰的可不是大陸網民，而是美國的川普總統，他直至目前仍在推特發文控訴大選不公正。美國使館在其微博貼文中宣稱美國投票站允許主要黨派派遣觀察員去觀察，但川普卻在推文中控訴其觀察員「未被允許進入計票室」。因此，有大陸網民就拿網路上流行的「無中生友」的表情包調侃道：「你美國駐華大使館說的這個『網友』，是不是你家總統？」

到了上午10時，美國大使館微博帳號再次以「有網友問」發佈標榜美國的新聞監督機制很民主自由，不會為了監管媒體就讓政府審查媒體的貼文。《環球時報》又嘲諷此文稱，對美國媒體不滿的也同樣不是大陸網友，仍是川普。11月9日川普還在他的推特帳號上怒斥美國主流媒體無權宣佈誰是總統，他和他的支持者還經常宣稱美國的主流媒體都被民主黨控制了，天天編造「假新聞」。

報導最後稱，美國駐華大使館應該把上述這2則貼文發到他們的推特帳號上去，並@川普才合適，而不是在微博上哄騙大陸網民。

(中時新聞網)