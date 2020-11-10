陸美科技競爭激勵起大陸導體產業投資熱潮，為了反制美方壓迫，北京當局未來6年預計將投入1.4兆美元（約台幣40兆元）研發第三代半導體，為此有超過1.3萬家中小企註冊成半導體公司，甚至有海鮮業者投入半導體產業，引來大陸發改委要求各主管機關對此現象嚴管。對此，大陸半導體專家魏少軍表示，大陸半導體投資熱過頭，且不能以替代為主思想，應為「開放、合作」。

據《香港01》報導，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、北京清華大學教授魏少軍在「全球高科技領袖論壇- 全球CEO峰會&全球分銷與供應鏈領袖峰會」表示，大陸半導體火熱的有點過頭，大陸應該要防止極端主義與封閉思想，不能用替代思維作為發展主旋律，應該是以開放、合作才是發展重點。

面對投資亂象，大陸發改委曾表示，過去1年在江蘇、四川、湖北、貴州及陝西等省份共有6起超過百億人民幣爆出爛尾案，指出部分地方政府盲目支持半導體項目發展，將追究引發重大損失或風險的責任，並強調「誰支持、誰負責」，試圖遏止投資過熱情緒。

魏少軍表示，大陸有太多壓力要釋放，「但我們今天的做法是否做對了？中國已經融入全球技術體系，不能走回頭路。有人呼籲我們要另搞一套，我認為這個想法是錯誤的」。魏少軍認為，除了半導體，其他行業也要走向全球化，任何脫鉤行為都是損人不利己。

魏少軍認為，大陸要成為半導體產業領袖還要很久時間，並要防止極端主義與封閉思想，大陸發展要開放，而不是國產替代思維，陸美半導體產業在競爭中合作才是好事。

魏少軍暗示，要政府不要做出會影響產業發展的事情，讓所有競爭回歸體制內。至於提到半導體的爛尾項目，魏少軍指出，要尊重產業發展規律，要克服急功近利冒進式的發展，虛心向美國半導體學習，並提到今年上半年全球半導體成長全部來自大陸市場貢獻，這也不能忘記。

(中時新聞網)