新北市、安永鮮物今（10）日在今年爆米花棒球聯盟首度碰頭，新北市在9局下由林鴻偉揮出追平安打，將戰局逼進延長賽，10局下再藉由安永鮮物投手黃勝雄控球失準，靠著「再見暴投」搶下勝利，終場以4比3擊敗安永鮮物，兩隊戰績皆為5勝2敗並列第二。

新北市先發投手石弘傑先發5局無失分，用了98球退場，隊友打線則5局下搶下1分領先，但新北市牛棚在8局上遇亂流，讓安永鮮物連敲2安後又獲得2次四壞球保送，並因捕手捕逸跑回超前分，新北市被迫壓出終結者許吉仁登板止血，3個出局數都用三振拿下。

前8局新北市僅從日籍投手高塩將樹手中攻下1分，陷入1比2落後，9局下掀起反攻，面對安永鮮物後援投手鄭文豪，詹竣翔代代打擊出二壘打，2出局後林鴻偉再敲追平比數的安打，讓戰線延長。

10局上新北市推出葉詠捷登板，在突破僵局制中僅失1分。下半局安永鮮物同樣推出前職棒投手黃勝雄登板迎戰，新北市靠古森的犧牲觸擊點成內野安打，先將比數扳平，之後新北市再藉由黃勝雄控球不穩，靠著保送和兩次暴投終結比賽。

兩隊鏖戰3小時54分鐘才分出勝負，新北市總教練周正雄指出，前面得點圈的機會沒把握住，但要突破高塩將樹也沒有那麼容易，能贏球的關鍵，除了9局下林鴻偉幫球隊續命，葉詠捷在延長賽的投球內容也很好，加上10局下的短打戰術執行有到位，讓氣勢導向我方，他也坦言：「想不到最後是靠兩次暴投贏球。」

新北市今天提前在第8局把球隊終結者許吉仁推上投手丘，及時替球隊止血，中繼2局無失分，送出3次三振，因此在延長賽的關鍵局面，換換上老經驗的中繼投手葉詠捷出馬，周正雄表示：「考量突破僵局制，投手要有好的內野守備動作，他比較有經驗，處理內野球會讓球隊比較安定一點。」

葉詠捷後援1局替球隊守成，拿下個人在本屆爆米花聯盟的首勝，他也坦言，投突破僵局制的機會不多，「上去的時候，緊張倒是不會，一顆一顆去投，把自己最好的武器拿出來，投到捕手要的位置，當下千萬不能急。」

(中時 )