輝瑞和BioNTech是首組新冠疫苗後期臨床試驗傳出捷報的製藥商。圖／路透

由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech（BNT）研發的COVID-19疫苗，號稱有90%防感染效果，我國中央疫情指揮中心發言人莊人祥更表示，COVAX平台取得BNT疫苗，最快可能明年第一季結束前就能取得，讓許多人為之振奮。不過兒科醫師楊為傑認為「內情不單純」，他質疑，疫苗稱具90%有效性，到底有沒有把「無症狀感染者」加進去考慮？

楊為傑在臉書「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」上表示，輝瑞近日宣布其合作研發的新冠肺炎疫苗有90％的有效性，以一般流感疫苗約50-60％有效性來說確實算很不錯。但是仔細一看官網的研究分析後，卻發現「內情不單純」，可能和大家想像中的結果很不同。

楊為傑指出，這只是輝瑞的「期中分析」報告，而非最終報告。分析的時間點是在接種第二劑疫苗的七天後，去比較接種疫苗與接種安慰劑兩組人員，得到Covid-19的比率。其中「疫苗有效性 90％」的意思是，接種疫苗的人，比沒有接種疫苗的人，感染機率下降 90%。官網也特別備註，這個數字可能會隨著時間而改變，有可能是幾個月後、半年後、一年後，因時間未到還無法分析。

BioNTech與輝瑞聯手開發出可望最快上市新冠疫苗。(達志影像shutterstock)

楊為傑再指，在大規模臨床實驗中，去分析確診者是很重要的。會不會有一群「無症狀感染者」被遺漏掉的可能？因為要計算疫苗有效性，就要知道哪些人被感染，但以 Covid-19 來說，有一部分是「無症狀感染」，既然是無症狀感染者，就不會被回報為確診個案。他舉例：在100 人中，有 10 名確診者，那我們會說感染率是 10％。但問題是「萬一這 100 人中，有10 名無症狀感染者呢？」那實際的感染率馬上跳到20％。

楊為傑針對90％有效性提出質疑，「會不會90％的疫苗有效性，都是針對『有症狀的確診者』？」如果把無症狀感染者加進去考慮，有效性會上升？還是下降？都有可能。

指揮中心發言人莊人祥今受訪指出，目前全球疫苗都還在臨床試驗階段，就算BNT疫苗目前宣稱具90％的有效性，但還是要看第三期臨床試驗的安全性、有效性結果才能判斷是否有用。

(中時新聞網)