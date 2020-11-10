白靈憑《墮胎師》角逐金馬獎影后寶座。（金馬執委會提供）

美籍華人女星白靈在好萊塢發展多年，16年前曾以陳果電影《三更2之餃子》獲金馬女配角，今年再以同位導演新作《墮胎師》晉升金馬影后提名，讓她樂不可支。先前因在加拿大工作而錯過頒獎典禮的她，今年即便遇到新冠肺炎疫情，仍不畏風險從美國洛杉磯來台與會。沒想到最令她忍受不了的正是14天隔離期。日前她接受本報專訪時幽默稱道：「隔離到現在，我都不知道自己到這兒是要幹嘛來的，像夢一場！」

她的房間位在飯店21樓，崇尚自由自然、無拘束的她透露，因為周遭沒有其他鄰居，所以都全裸在房間走動。她表示，自己在美國時每天都出門，只有睡覺時間才回家，從來沒有在同一個地方待這麼久，這次可說是破紀錄，並開玩笑說道：「我就坐在窗戶旁看著下面，想跳下去啦！下頭好多的車和人群，看著都想進去店家，可惜太遠啦！這窗戶很大，但是像牆一樣很厚，都打不開，沒辦法通風！」

白靈在隔離房間窗前做運動。（摘自IG）

白靈隔離期間透過社群媒體向外界聯繫解悶。（摘自IG）

白靈面對每天的煎熬，她形容「關久了會得病」，還沒調好時差的她，自從隔離以來小毛病一堆，一方面食物太鹹吃不慣，身材和眼睛都水腫，喉嚨也因空調關係頗為乾澀，「而且我頭昏腦脹和頭疼，有天早上起來量體溫偏高，我從來沒這麼高過，洗澡休息後，體溫又降下來了。我在想可能是我的身體和情緒不適應，沒有新鮮空氣不自然，所以身體就起反應。不過我想我沒事，因為我是很健康的人，不過就要調適、讓心裡接受。」

白靈向來造型性感前衛，這次為金馬獎同樣精心準備，不過面對隔離，她笑稱：「現在每天供餐都是炸雞、牛排、豬排，但我的禮服都非常緊身，這麼一吃，到時候沒有衣服穿了，拉鍊一定會拉壞！我覺得自己現在很胖，肯定塞不進去。可能要從現在起吃蔬菜，在典禮前不吃飯了！」她坦言自己其實是愛吃的人，不過吃了就得動，她曾想在房間跑步，但飯店擺設加上行李箱和衣服到處都是，「一會兒我就絆到凳子了」。

白靈在美國自導自演《我和衛生紙的隔離戀情》。（白靈提供）

白靈表示，每天交談的對象，不論是影展方、飯店員工，還是每天關切行蹤的警察等，通通不知道對方的長相，「好像全是虛擬的！不知道跟誰打交道，好恐怖！來這邊隔離，加上一旁高樓大廈，好像是來體驗未來！我們以後的世界可能會變成這樣」。不過關在房間也讓她靈感迸發，原本就在美國自導自演《我和衛生紙的隔離戀情》，這次也趁機創作劇本，《在台北隔離14天的戀情》動筆不到一下午就寫了6頁，她頗有自信地說：「搞不好寫完拍出來，明年再來金馬得最佳影片！」

問起18日隔離結束後最想做什麼，她說：「我希望到有台灣傳統景色的地方逛逛，因為新穎的地方全世界都一樣，所以想去特別有在地風情的地方！記得10年前來的時候，吃了很多道地的台灣料理，希望這次能泡溫泉，釋放一下！」她最後也向台灣影人招手合作，「我不光是造型而已，我是很直爽、單純、全方位的」，表示這次來台也希望透過金馬獎，讓更多華語影視工作者看到自己在表演上的努力，抓緊來台拍片的機會。

(中時 )