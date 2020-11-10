美國大選結果底定，拜登有望於明年一月入主白宮，但受到新冠肺炎疫情影響，許多州允許選民以通訊投票的方式提早投票，且今年透過通訊投票的選民突破歷史新高。資深媒體人蔡詩萍和周玉蔻也在廣播節目上討論此事，但兩人卻陷入爭吵，蔡詩萍最後更是氣到直接走人。

周玉蔻日前在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》和蔡詩萍討論美國通訊投票議題，她認為，美國的通訊投票很可笑，並指這沒有作弊才怪，蔡詩萍則說，「我不會這樣想啦，這是老世代的想法」，接著，兩人就此議題展開爭論。

蔡詩萍和周玉蔻爭論了一陣後，周玉蔻直喊，「我們進廣告吧」，蔡詩萍則說，下一段再繼續討論就不要講了。之後兩人又繼續就通訊投票議題爭吵，對於周玉蔻的看法，蔡詩萍直言，「你不相信這個，是很Old Fashion」，周玉蔻則追問什麼是Old Fashion，並繼續稱她不相信美國通訊投票。

對於周玉蔻的態度，蔡詩萍十分不滿，「你要再討論這個嗎？要再討論我就走人了，所以不要再討論這個」，周玉蔻則回嗆，「那你走好了」，並指蔡詩萍一直壓制她的意見，蔡詩萍則認為，繼續討論下去沒有答案，就不要再討論了。

蔡詩萍至初，美國通訊投票已經行之有年，6000多萬人在投票，並要周玉蔻不要因為自己是川迷就否認這個制度。周玉蔻則回答，那是美國的事，而蔡詩萍說她是川迷，就是要把事情切割化，她反對台灣通訊投票，並再次強調不相信美國通訊投票沒有作弊。

兩人爭論到最後，蔡詩萍則直言，「算了算了，真的很無聊」，並直接起身離開，離去時他還說，「跟你這樣討論沒什麼意義」，周玉蔻則反擊，「好吧！台長，你這很有風度喔！這叫我們的台長！以後你不要來了」。

(中時新聞網)