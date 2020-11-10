網友貼出兩顆茶葉蛋，左邊的是顏色較深的入味派，而右邊的則是顏色較淺的。(圖擷取自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區)

茶葉蛋是許多人到超商必買的食物，小小一顆可以稍微止餓，又不太有負擔，而該如何挑選好吃的茶葉蛋也是一門學問。對此就有網友在網路上發問，在挑選茶葉蛋時會選顏色深還是顏色淺的，貼文發出後大多網友都選擇顏色深的「入味派」，也有內行分享挑蛋要訣，「蛋殼顏色要深，裂痕也要有才行」。

原PO在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」裡貼出兩顆茶葉蛋的照片並說明，他好奇大家到超商買茶葉蛋時會挑選比較入味的，還是味道較淡的，「聽說兩派各有擁護者，跟我一樣是入味派的出來幫忙讚個聲！」

貼文發出後大多網友表示，會選擇顏色深的「入味派，最喜歡買黑得跟鐵蛋一樣的茶葉蛋」、「絕對要撈最下面的入味派」、「茶葉蛋就是要入味」。不過也有網友分析，「左邊入味，右邊營養成份較高，各有千秋」。此外，也有人分享挑蛋要訣，「我一定挑上面很多裂痕，顏色深的」、「蛋殼顏色要深，裂痕也要有才行」、「我都挑顏色深裂痕多的」。

而貼文也意外釣出超商店員回應，曝光茶葉蛋的滷製過程「要看店家怎麼煮蛋，我們店習慣將生蛋排整齊放在鍋底，然後才放原本還沒賣完的茶葉蛋，滷汁過濾完後倒回鍋中繼續保溫賣，這樣下面的茶葉蛋可以持續入味，滷汁要過濾才不會整鍋髒髒的，看起來賣相不佳，前一天沒賣完的繼續滷會比較入味」。

(中時新聞網)