國道6號埔里終點出口路段，晚間大約6點多，發生轎車自撞護欄事故，民眾目擊駕駛座男子全裸下車，在國道上狂奔險象環生，嚇壞路過民眾。國道警察獲報緊急出動處理，將裸奔男子送醫，結束一場鬧劇。

男子怪異行徑嚇壞駕駛(翻攝fb社團/埔里人通通+近來)

晚間6點多，處於交通尖峰時段，國道六號東向往霧社終點出口路段，一輛自小客車撞上車道內側護欄後，駕駛脫光衣服、一絲不掛的跑下車，先是在國道上「散步」遊蕩，不時又突然狂奔，其他車輛算是反應迅速，紛紛靠旁邊閃避男子，也有人懷是否因為喝酒或使用藥物，才出現詭異行為。

男子行為在臉書掀起熱議，其中有苦主網友留言「這台車子傍晚5點40幾在國六，瘋狂剪車超車，我被他剪，車子後門沒有關好，一路超車！才想說這樣的開車方式，怎麼會沒有車禍，結果下高速公路才發生」，「我先生大概在17:47在國姓二號隧道裡，被變換車道的車子擦撞，但對方肇逃，看行車記錄器，顏色跟車型都有點雷同」。

國道7隊埔里小隊表示，該男子70年次，並無酒駕，根據了解，男子家屬說他精神狀況時好時壞。這起意外也造成男子全身多處擦挫傷，警方獲報後也迅速將他送往埔榮醫院急救，目前男子在醫院裡昏睡，詳細原因有待了解。

(中時新聞網)