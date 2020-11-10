國民黨台中市長盧秀燕日前與賴清德對賭中華職棒總冠軍戰勝負，結果中信兄弟輸給統一獅，盧今(10)日願賭服輸，戴上獅子頭套跑行程，上午以獅頭造型亮相主持市政會議，吸引大批媒體到場。對此，賴清德笑說盧的獅子頭造型「非常非常的可愛」，在藍綠對抗氛圍注入和諧新機會。

據《中評社》報導，中華職棒總冠軍戰，由台中中信兄弟對決台南統一獅，盧秀燕先前與副賴清德對賭，指如果統一獅輸了要賴清德來行銷台中農產品，如果台中輸了盧秀燕就「獅子頭套跑一天行程」。

盧秀燕願賭服輸，今天即履行承諾，套上獅子頭出席市政會議，另市府新聞局長黃國瑋、交通局長葉昭甫、運動局長李昱叡等人也戴上爆炸頭造型頭套助陣，讓市政會議氣氛活潑起來。盧秀燕今天的公開行程包括下午的梧棲區里活動中心動土典禮，傍晚出席績優中小企業表揚大會，盧都以獅頭造型參與。

賴清德聽說盧秀燕戴上獅子頭套，直呼「非常非常的可愛」，賴清德除佩服盧秀燕說到做到履行承諾，也不忘為棒球運動行銷，他預期明年職棒賽事會更精采。

(中時新聞網)