2020新社花海暨台中國際花毯節，11月14日至12月6日登場，台中市政府運用花卉，打造大型迷宮，並設有百合花展館、金門特產、青農特區及山城農產推廣等四大主題區，及農特產品行銷區，加上超過30公頃的花海，結合10米高的紅心皇后，讓遊客宛如愛麗絲夢遊仙境，預估全台各地將有250萬人次到訪參觀。

台中市長盧秀燕表示，疫情期間許多人無法出國，新社花海暨花毯節堪稱台灣版的「普羅旺斯」，讓大家不用出國，就能欣賞最美風景。

台中市政府10日召開市政會議，台中市農業局長蔡精強，進行「2020新社花海暨農特產品行銷規劃」，蔡精強說，行政院農委會種苗改良繁殖場，設置花海近30公頃，規劃「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」四大主題，市府也特別規劃「台中市農特產品行銷區」，共設126個攤位。

其中，包括有機、產銷履歷、花卉、咖啡、茶及酒展示區20個攤位；生鮮、加工農產品區設70個攤位販售當季農產品，及農村家政美食區36個攤位，販售田媽媽、農會家政班道地美食。

另外，台中市觀旅局長林筱淇也進行「2020台中國際花毯節-愛麗絲花境探險」專案報告，她指出，台中國際花毯節基地，占地1.8公頃、使用10款花種、近25萬株花草打造，今年主題為「愛麗絲的花境探險」，運用花卉打造大型迷宮，10米高紅心皇后將成為打卡亮點，預估全台各地將有250萬人次到訪，更與30家民宿業者合作推出住房優惠專案，提升觀光效益。

盧秀燕說，今年新社花海與台中國際花毯節，分別步入第15周年與第10周年，是定期舉辦的大型花卉活動，市府越辦越有經驗，除能發展農業經濟行銷台中山城外，更帶動山城基礎建設。

(工商 )