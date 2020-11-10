台中市長盧秀燕10日在市政會議上宣布，台中捷運綠線12月19日舉行正式通車完工典禮，當作市民的耶誕禮物與新年禮物，兌現對市民的承諾。她指出，通車前，將先自11月16日至12月15日搶先試營運，期間民眾只要持電子票證，即可在全線18個車站免費自由試乘，預料將帶動捷運沿線聯合開發場站的誘因。

捷運綠線聯合開發場站，包括四維國小站-捷G5站、崇德文心站-捷G6站、文華高中站-捷G8站、櫻花文心站-捷G8a站、台中市政府站-捷G9-1站、捷G9-2站，及南屯站-捷G11站，共六處站區、七處聯合開發基地。其中，台中市政府站-捷G9-1站及捷G9-2站，是「雙子星」場站開發案，在捷運開通後，備受矚目。

至於台中捷運綠線第一棟與捷運共構的聯合開發案，首推台中文心、河南路口的G8站，台中市交通局和基地所有權人世義貿易公司、投資合作人冠德建設簽訂投資契約書，成為台中第一個民間捷運場站聯合開發案。

G8站聯合開發案，興建地上28層、地下6層的店鋪及集合住宅大樓，共規劃198戶住宅、2戶店鋪。其中，捷運設施空間，位在地下3樓至地上3樓。台中市捷運工程處表示，G8站聯合場站開發店鋪及集合住宅大樓，預定2021年初取得使用執照，成為台中首宗捷運站區的住商大樓。

至於捷運綠線G6，及G8a捷運場站聯合開發案。其中，位於台中市文心、崇德路口的G6基地，預估總銷金額達27億元；另位於台中市文心、櫻花路口的G8a基地，預估總銷金額17億元。

盧秀燕說，中央已正式同意台中綠線捷運正式營運，這是桃園以南、高雄以北，大中部地區第一條捷運，不只是市民，全國民眾都很關心試營運方案，及正式通車日期。

捷運綠線從11月16日到12月15日，長達一個月試營運，全線18個站免費開放民眾體驗試乘，12月19日舉行正式完工通車典禮，當作市民的聖誕禮物及新年禮物，完成如期完工通車的承諾。

捷運綠線試營運及免費體驗，11月16日至12月6日每日7時至20時開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班；12月7日至15日則依未來正式營運班表，每日6時至24時開放試乘，深夜時段（23時至24時）每15分鐘1班。

台中捷運公司指出，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站自由進出，免費試乘，且進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。

(工商 )