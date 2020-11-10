宏全國際（9939）10日董事會通過今年第三季財報，第三季合併營收55.79億元、年減6.6％，但因毛利率24.44％，高於去年同期22.28％，稅後淨利6.65億元、年增42.3％，EPS 2.31元，高於去年同期1.6元，創下單季獲利與EPS新高。

宏全累計今年前三季合併營收153.11億元、年減12.79％，因前三季毛利率21.97％，高於去年同期20.45％，稅後淨利14.67億元、年增20.46％，提前超越去年全年稅後淨利13.81億元，EPS5.06元，不僅高於去年同期的4.16元，也提前高於去年全年EPS4.72元，均創同期新高。

宏全表示，今年前三季合併營收153.11億元，其中，台灣廠營收占比40％、大陸廠營收占比33％、東南亞廠營收占比24％，及非洲廠營收占比1％。

宏全指出，今年前三季合併營收年減12.79％，分別為台灣廠年減2％、大陸廠年減7％、東南亞廠年減16％，及非洲廠年減22％，今年合併營收年減的主因，主要因新台幣升值、原物料價格下跌，反映售價調整、及新冠肺炎疫情影響。

至於宏全今年前三季毛利率及稅後淨利，聯袂年增原因，主要受惠集團產品組合優化、產線積極調整，及各地區內需市場強勁，整體稼動率及毛利率雙雙提升，加上大陸廠營運持續穩定，因而挹注今年前三季獲利。

另東南亞營運第二季因新冠肺炎疫情，影響飲料市場需求，第三季有部分國家疫情持續掌控得宜，訂單持續回籠。同時，雖印尼廠區因疫情導致投產時程延後，但其他國家如泰國、緬甸、越南及馬來西亞廠區營運，均較去年增長或持平，且內需市場也持續恢復中，有利於旗下東南亞廠的營運發展。

(工商 )