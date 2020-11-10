受惠家用健身器材訂單保持強勁，岱宇國際（1598）10日公布自結10月合併營收達17.1億元、年增205％，連八月續創單月新高；累計今年前十月合併營收達93.8億元，年增98％，也創歷年同期新高水準。

展望2020年第四季，岱宇持審慎樂觀看法。岱宇看好第四季健身器材旺季銷售表現，包括Sole、Xterra及Spirit等品牌新產品，在主要通路客戶保持強勁備貨力道，而有望推升良好銷售動能，以美國居家健身風潮狂熱，目前整體訂單能見度，長達至明年上半年，充分顯示集團中長期營運，具有良好穩定度的前景。

岱宇表示，新冠肺炎疫情第二波情勢蔓延，帶動全球居家健身風潮熱度持續高漲，旗下Sole、Xterra及Spirit等品牌第四季銷售表現保持強勁。其中，岱宇2月正式併購Sole之後，10月認列Sole營收11.74億元，累計認列Sole營收47.83億元。

岱宇說，旗下各品牌新款家用、商用健身器材，已陸續上市銷售，包括Sole品牌在美國地區銷售，持續締造佳績，及Xterra品牌主要電商客戶Amazon，10月推出全球年度亞馬遜會員購物日（Prime Day）線上重要銷售盛會，今年Prime Day全球銷售表現、年增近六成，進一步推升Xterra品牌銷售暢旺。

根據資料分析平台Adobe Analytics最新預估，每年11至12月適逢感恩節、黑色星期五、網路星期一，及聖誕節等，向為美國傳統銷售旺季，銷售額通常占零售商全年營收的20％。由於今年受疫情帶動線上購物消費力道明顯升溫，預估今年11、12月美國零售業線上銷售額，可望年增33％，有望創歷史新高。

岱宇指出，為迎接全球今年底銷售旺季，除已完成旗下Sole、Xterra及Spirit等品牌新產品上市，持續強化行銷宣傳投入，且看好憑藉Sole品牌擁有北美第一大電商健身器材品牌的地位；Xterra品牌產品具有高度性價比優勢，持續擴大家用健身器材市場占有率；Spirit品牌商用健身器材，亦取得良好接單表現。

岱宇積極拉升兩岸生產基地產能稼動率、以及結合重要供應合作夥伴，積極加速訂單出貨，有機會在全球銷售旺季中，取得更為優異銷售成績。

此外，岱宇亦加速導入智能化AI技術應用在Xterra品牌新款健身器材產品，攜手GoMore個人化運動分析與AI教練軟體APP，可適用iOS、Android等雙系統，已整合Xterra品牌旗下逾30款健身器材，可提升旗下Xterra品牌健身器材產品競爭力，創造集團未來營運良好動能。

(工商 )