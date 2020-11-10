全球時尚窗簾領導品牌億豐（8464）10日公布今年第三季財報，單季合併營收69.89億元、年增7％，受惠優於預期的客製化營收年增走勢，及產品組合奏效，單季營業毛利率57.4％及營業利益率拉高至30.8％，使得稅後盈餘14.79億元、年增6％，EPS 5.05元，高於去年同期4.76元，均創單季新高。

億豐指出，公司第四季產能處於滿載態勢，為此，公司正善用墨西哥客製化窗簾產線新廠，兼採柬埔寨固定尺寸窗簾擴線、美國德州廠房增建等多重策略，藉以滿足客戶的需求。

億豐透露，客戶固定尺寸下單期限約2至3個月，公司已看到明年1、2月客戶訂單；另客製化窗簾下單期限較短，今年前九月客製化窗簾產品占比，高於該產品去年全年約56％，凸顯高附加價值的客製化窗簾，均是公司營收與獲利主力。

億豐表示，公司今年前三季合併營收176.48億元、年減1.4％，但因營業毛利98.62億元、年增10.1％，及營業利益50.07億元、年增10.4％，使得稅後盈餘35.03億元、年增4.9％，EPS 11.95元，略高於去年同期11.4元，創同期新高。

另在業外損益，因第三季美元對新台幣、人民幣匯率持續走貶，使億豐第三季匯兌損失約2.3億元；累計今年前三季匯損2.48億元。

億豐表示，雖公司稍早表示須留意疫情對今年下半年產生的不確定風險，但各地居民在防疫期，更在乎居家生活品質，反推升時尚窗簾的需求。

億豐今年第三季客製化窗簾銷售增長，勝過固定尺寸，使產品組合，較去年同期優化，單季營業毛利及營業利益，分別為40.14億元及21.51億元，雙締新高紀錄。其中，強勁的客製化窗簾營收成長，及搭配生產效率提升，因而助長單季營業利益年增18％。 不過，因利多因素大於利空因素，億豐今年第三季稅後盈餘14.79億元、年增6％，EPS5.05元，高於去年同期4.76元。

此外，為供客製化客戶更細膩的服務，並吸引優秀人才，億豐的美國辦公總部，近期順利搬遷到交通便利的加州La Palma區。億豐說，上述寬敞的辦公環境、會議空間，優化同仁的每日共聚，並改租為買，使例行的房租費用，轉為正向的長期投資。

億豐也提醒，新冠肺炎疫情復燃，對各國經濟及消費需求，將帶來不確定性因素，對此，公司正密切關注相關情勢發展與因應。

(工商 )