喬山（1736）10日公布今年第三季合併財報，單季合併營收74.77億元，季增32.82％、年增21.38％，稅後盈餘4.51億元、年增32.33％，EPS 1.49元，優於去年同期1.12元，擺脫今年上半年每股淨損0.86元的陰霾。喬山表示，由於第四季是健身器材營運旺季，且邁入全年單季營運最高峰，讓公司單季營運表現續強。

喬山累計今年前三季合併營收186.41億元、年增8.93％，稅後盈餘1.9億元、年減67.64％，EPS0.63元，低於去年同期1.94元。

喬山表示，今年上半年受到新冠肺炎疫情影響，上半年合併營收111.64億元、年增1.93％長，但自第三季開始，家用健身器材加速成長，加上商用健身器材市場需求回溫，第三季合併營收74.77億元、年增21.38％。

另外，喬山越南廠量產增速，成本優化效益浮現，第三季毛利率達48.27％，雖不如去年同期50.11％，但高於上半年46.94％。另在費用有效的管控，及富士醫療器獲利挹注下，帶動第三季稅後盈餘4.51億元、年增32.33％，EPS達1.49元，高於去年同期1.12元。

喬山透露，第四季進入健身器材銷售旺季，預期家用健身器材市場營收會持續擴大，且因新冠肺炎疫苗即將問市的好消息，可望帶動商用健身器材市場加速復甦，及緊接而來的拉貨潮。

喬山今年底將加大熱銷產品的行銷力度，預估第四季營收，還會再攀高。另外，隨著越南工廠產量增速，旗下自有門市產品銷售組合轉佳，成本優化效益會逐步放大，將帶動公司獲利進一步提升。

(工商 )