大提琴家馬友友今（10日）晚間在台北流行音樂中心，演奏全本巴哈無伴奏大提琴，現場4千多名觀眾聚精會神，聽得如癡如醉，在安可曲段落，馬友友也特別為觀眾安排驚喜，和金曲獎歌手阿爆同台演出一曲《Thank you》，由阿爆擔任主唱，馬友友為她伴奏，謝幕時他連續對觀眾說三次「Thank you」，觀眾席有人大喊：「不要忘記我們！」讓現場嗨到最高點。

演出過程中，馬友友也對觀眾發表談話，有粉絲大喊：「我愛你！」馬友友也感性回應：「我也愛你們，這是一個愛的圈子。」馬友友說，巴哈大提琴組曲，陪伴他度過開心、傷心的時刻，「特別是在我難過、悲觀的時候，失去某事的時候，巴哈音樂能給我特別的安慰，特別是在這艱難的時刻，希望能陪伴更多人。」

大提琴家馬友友昨晚在台北流行音樂中心演奏全本巴哈無伴奏組曲，他對觀眾告白：「我愛你！」（李欣恬攝）

馬友友表示，他非常高興可以回到台灣，同時也盛讚台灣的防疫成功，讓音樂會可以順利舉行，「我想特別感謝你們大家，你們做的事情，就是發揮團體精神，一起保護大家，是全世界的榜樣，真的是了不起。」

巴哈大提琴無伴奏全曲演完約兩個半小時時間，在音樂會尾聲，觀眾對馬友友說：「不要忘記我們！」馬友友也給予回應：「才不會忘記你們。」與台灣觀眾共度一個溫暖的夜晚。

(中時 )