民進黨桃園市議員王浩宇2018年間爆料時代力量林姓前黨工持有「毒郵票」，結果事後獲檢方不起訴，證實是烏龍一場。林事後對王提告求償243萬元，一審桃園地院判「王應賠25萬元並登報道歉」，王不服上訴，二審高等法院認為王浩宇未合理查證，經綜合考量改判王40萬元，另外再刊登道歉啟事。
《中時》報導，王浩宇2018年4月15日下午在立法院開記者會，影射林效先持有大量毒郵票，疑涉運毒、販毒，甚至發誓：「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」。不過，檢方調查後處分林等人「不起訴」，證實是烏龍一場，林因此對王提告精神賠償，求償243萬500元及登報、在臉書道歉。
桃園地院一審判林效先勝訴，王浩宇應賠償25萬元並登報、在臉書道歉，且不得更改臉書道歉文底下的留言隱私設定。此案雙方均提上訴，高院民事庭二審仍認定「他未合理查證，損害林的名譽」，審酌雙方身分、地位及經濟能力後，加碼要求改判王浩宇賠償40萬元，另外再刊登道歉啟事。全案還可上訴。
「罷免王浩宇」總部10日透過臉書粉專表示，王浩宇為了打擊「時代力量政敵」，無所不用其極，現在被法院認證造謠抹黑，只是「遲來卻又不嫌晚的正義」。罷王總部執行長邱仁德說，「凡走過必留下痕跡....公眾事務必須有所為有所不為」。
對於高院改判賠40萬、道歉一事，王浩宇臉書截至10日晚間10點50分，仍未見針對此事回應。
(中時新聞網)
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