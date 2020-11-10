全球股市正為輝瑞製藥新開發的新冠疫苗，歡聲鼓舞，而實際和該公司攜手開發的德國生物技術公司BioNTech，是由一家德國家族辦公室Athos Service GmbH投資的創投基金，持有BioNTech過半股權，一年之內股價上漲了499％。

法國巴黎銀行財富管理最新調查甫公布，揭示家族企業為了傳承而設立的家 族辦公室（family office），投資重心正從公開市場轉移至私有市場，超高資產客群的接班下一代（Next Generation）對私募股權和風險資本，尤其是直接投資產業，產生濃厚的興趣。Athos Service GmbH的實際案例，更證明了家族辦公室對於私有標的之投資眼光相當獨到。

單一家族辦公室資料庫Highworth Research創始人Alastair Graham，今（10）日主動向全球財富管理網媒Wealth Briefing News Insight Intelligence投稿，透露他們的資料庫顯示，BioNTech的金主是德國家族辦公室Athos Service GmbH兩位兄弟老闆Andreas和Thomas Strungmann。Athos ServiceGmbH透過名為AT Impf GmbH的投資基金持有BioNTech 股份50.33％。BioNTech於美東時間11月9日在納斯達克上市，市值253億美元，Athos Service所持股份的估值為127.3億美元。

Alastair Graham在文中指出，全世界很少有單一家族辦公室的私募股權或創投組合中，有一支價值超過120億美元的投資成果，更是少見經歷如此驚人的增長率，他研究家族辦公室這麼多年來，除了感謝Strungmann兄弟提供財務對全球公共衛生作出巨大貢獻外，這個案例更顯示出，明智的單一家庭辦公室大膽資助早期科學風險投資，確實能發揮出重要作用，即使只有很少人能成功，能夠出現像BioNTech成果的更是少數。

(工商 )