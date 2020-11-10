日本經濟再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）表示，首相菅義偉10日指示閣員研擬新一輪振興經濟計畫，重心放在重振受新冠肺炎疫情重創的經濟。

在此同時，日本央行同日宣布推出新的存款工具，以援助區域銀行。日本長期實施低利率政策，打擊銀行獲利。

西村康稔表示，振興方案將包含抵擋疫情衝擊的措施、協助日本經濟進行結構轉變，並透過數位化提振生產力。

西村康稔在例行內閣會議後的記者會中指出，日本政府將儘快提出刺激方案，以改善宏觀和微觀層面的經濟成長。他表示，日本政府希望提出能吸引民間投資的政府支出計畫。

新冠肺炎疫情重創日本經濟，日本為了防疫宣布全國進入緊急狀態，嚴重打擊經濟活動，致使第二季國內生產毛額（GDP）季減年率達28.1％，創下二次大戰以來最嚴重衰幅。經濟學家預期第三季GDP可望強勁反彈。

然而日本經濟復甦之路崎嶇難行，部分原因是企業和家庭支出依然積弱不振，迫使日本政府進一步推行財政和貨幣刺激政策，以支撐經濟。

雖然西村康稔並未透露新一輪振興方案的規模，但執政黨議員希望金額介於10兆至30兆日圓（約950億至2,860億美元）之間。

日本政府在前兩輪紓困方案合計斥資2.2兆美元，以緩解疫情對經濟的衝擊，內容包括發放現金給家庭、提供小型企業貸款，以協助業者渡過危機。

另一方面，日銀表示，凡是符合資格的地區銀行，其超額儲備金餘額將在現有的0.1％利息之外，再享受額外0.1％的利息。該項臨時性措施將實施至2023年3月止。

區域銀行必須達到日本央行設定的規定，才能符合資格，例如強化業務基礎和改善業務整合。

(工商 )