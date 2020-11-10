美國總統大選確定由民主黨候選人拜登出線後，拜登隨即提出控制新冠肺炎疫情與振興經濟等多項計畫。

在抗疫方面，拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）已任命抗疫工作小組，承諾擴大篩檢，並打算依據國防生產法，為第一線的醫護人員提供更多健康防護設備。

此外，拜登亦主張全民免費接受新冠肺炎篩檢與治療，包括施打疫苗。

美國的新冠肺炎確診人數已經突破1,000萬人，成為全球首例。過去7日美國的確診案例每日平均新增逾10萬例。

在經濟方面，依據拜登的競選網站資料顯示，拜登將與國會合作，延長每周600美元的聯邦失業補助，直至這場公衛危機結束。該失業補助已於7月底到期。

拜登計劃提高社會安全補助，每個月增加200美元。該提案係由奧勒岡州民主黨籍參議員魏登（Ron Wyden）與麻州議員華倫（Elizabeth Warren）提出。兩位議員在美國財經媒體CNBC的專欄聯合撰文表示，提高福利「將改善數以百萬計美國民眾的生活，並有助經濟穩定與復甦。」

拜登提議讓每位勞工享受緊急帶薪病假，適用對象包括兼職人員，與共享經濟的獨立承包商。

依據拜登的競選網站顯示，「若情況需要」，將提供美國家庭額外的紓困支票。不過目前仍不清楚該項補助的規模，或是哪些族群可受惠。

拜登也為華倫的每名學生最低減免1萬美元學貸計畫背書。根據網站顯示，「年輕人和其他學貸申請者在前次經濟危機遭受重創，這種情形不應該重演。」

拜登的經濟政見還包括給予州和地方政府更多經費、將聯邦政府最低工資上調至每小時15美元，以及援助小商家等。

值得一提的是，目前仍不清楚參議院會由哪個政黨取得多數席次，讓拜登兌現計畫增添不確定性。

(工商 )