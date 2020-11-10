愛迪達第三季業績下滑 仍優於分析師預期 22:592020/11/10 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運動用品大廠愛迪達（Adidas）第三季業績下滑，但仍優於分析師預期。該季淨利降至5.46億歐元（約6.45億美元），遜於一年前同期的6.46億歐元，營收由64.1億歐元降至59.6億歐元。展望未來，愛迪達預估第四季營收與第三季相當。 (工商 ) #億歐 #愛迪達 #業績下滑 #仍優 #運動用品大廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》南茂10月營收衝新高 全年成長估優於預期 17:382020/11/10 財經 Q3財報超預期 企業給力 支撐美股多頭行情 04:092020/11/10 全球財經 高通、聯發科 爭霸陸AP供應商 04:092020/11/10 產業．科技 《觀光股》寒舍Q3本業轉盈 虧損季減達6成 08:182020/11/10 財經 春雨前三季累計EPS 0.44元 樂觀期待Q4營運 16:492020/11/10 財經 廣達10月營收903億 月減近兩成 04:092020/11/10 產業．科技 《觀光股》營運否極泰來 美食樂登近5月高點 11:412020/11/10 財經 《電機股》和勤Q3營運繳3升 每股盈餘0.48元 09:082020/11/10 財經 《觀光股》海外市場加速回溫 美食Q3獲利衝近9季高點 08:182020/11/10 財經 疫情帶動宅經濟 電腦及資訊服務業營業額Q3年增逾5％ 13:482020/11/10 財經 財經熱門新聞 荷大廠曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 疫苗出爐美股走勢大變！ 專家：擁抱科技股投資人慘了 - 財經 拜登贏了 IMF前高層：還要大陸配合2件事 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 要聞 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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