運動用品大廠愛迪達（Adidas）第三季業績下滑，但仍優於分析師預期。該季淨利降至5.46億歐元（約6.45億美元），遜於一年前同期的6.46億歐元，營收由64.1億歐元降至59.6億歐元。展望未來，愛迪達預估第四季營收與第三季相當。

(工商 )