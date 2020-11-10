英國第三季失業率 攀升至4.8％ 22:592020/11/10 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情重創英國勞動市場。根據英國統計局最新公布，第三季失業率攀升至4.8％，高於第二季的4.5％。該季英國的裁員人數寫下31.4萬人紀錄，較第二季激增18.1萬人。英國近日重啟封鎖令，意味著經濟活動中斷將延續至第四季。 (工商 ) #英國 #第二季 #英國第 #失業率 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 榮剛10月處低檔營收4.8億元 年減45.09％ 14:592020/11/10 財經 《電子通路》聯強前3季獲利年增17％ 每股賺3.41元 17:212020/11/10 財經 《國際經濟》老闆大量解雇 英國Q3失業率飆至4.8％ 16:302020/11/10 財經 《其他股》億豐前3季EPS已衝至11.95元 16:132020/11/10 財經 華城前三季EPS攀升至1.16元 改寫同期新高 10:512020/11/10 財經 億豐第三季EPS 5.05元 創單季新高 22:492020/11/10 財經 2020年第2季住宅價格指數「微幅上漲」 11:582020/11/10 房市新訊 《鋼鐵股》疫情影響 春雨前3季EPS 0.44元 16:132020/11/10 財經 《鋼鐵股》10月營收年減45％ 榮剛Q4末拚回溫 15:562020/11/10 財經 《觀光股》海外市場加速回溫 美食Q3獲利衝近9季高點 08:182020/11/10 財經 財經熱門新聞 荷大廠曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 疫苗出爐美股走勢大變！ 專家：擁抱科技股投資人慘了 - 財經 拜登贏了 IMF前高層：還要大陸配合2件事 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 要聞 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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