新冠肺炎疫情重創英國勞動市場。根據英國統計局最新公布，第三季失業率攀升至4.8％，高於第二季的4.5％。該季英國的裁員人數寫下31.4萬人紀錄，較第二季激增18.1萬人。英國近日重啟封鎖令，意味著經濟活動中斷將延續至第四季。

(工商 )