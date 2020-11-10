新冠肺炎仍在世界各地肆虐，澳洲在今年5、6月爆發第二波疫情，單日確診人數激增上百例，當局緊急下令再度封鎖國界。隨著疫情終於趨緩，澳洲境內也逐漸放寬各項限制，總理莫里森（Scott Morrison）表示，將對部分亞洲國家開放邊境，首波名單也包含了台灣在內。

根據《路透社》報導，澳洲政府暫已控制住疫情，在過去3天內都未出現本土感染病例，為了振興當地旅遊經濟，當局正積極安排適當的檢疫措施，目前打算開放台灣、日本、新加坡，甚至是大陸部分低風險地區的旅客入境，不過歐洲、美洲地區的國家，暫時不在考慮範圍之中。

各國經濟都因疫情受到嚴重衝擊，在今年4月至6月期間，澳洲境內經濟萎縮多達7%，打破自1959年以來最大跌幅紀錄，從政府公開數據可見，2019年旅遊業產值就貢獻了將近444億美元（約新台幣1.26兆元），如今各大產業卻紛紛走上裁員一途，9月的失業率攀升至6.9%。

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(中時新聞網)