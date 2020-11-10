（陽明香港公司董事總經理王勝賢(右)代表公司領獎。圖：陽明提供）

由知名航運媒體Asia Cargo News主辦之「2020亞洲貨運物流暨供應鏈大獎」（AFLAS）本月9日在香港唯港薈酒店舉行，陽明海運第五度獲選「年度亞洲區間最佳航商獎」，由陽明香港公司董事總經理王勝賢出席領獎，該獎項彰顯陽明海運近年持續耕耘亞洲近洋航線的成效獲業界及客戶肯定。

「2020亞洲貨運物流暨供應鏈大獎」由知名航運媒體AsiaCargo News主辦，旨在嘉許持續於服務品質、顧客關係維護、服務創新以及可靠性表現優異的業界領先企業，並透過該媒體之全球讀者票選出海、空運、機場、海港，以及物流等相關產業之優秀業者，並於年度頒獎典禮公布及表揚。陽明海運對於連續五年獲此殊榮倍感榮幸，並感謝客戶的支持及信賴，未來也將致力於提供客戶卓越優質的服務品質。

陽明海運近年努力拓展並強化亞洲區間市場，除優化布建服務網絡外，東南亞各國投資據點亦逐步建立，如2018年於印尼泗水設立臺印貨櫃倉儲物流公司，2020年在馬來西亞巴生港成立臺馬紅橋倉儲公司等。

另陽明海運新建10艘2,800箱（20呎櫃）級全貨櫃船自2020年陸續交船，協助陽明海運掌握發展東南亞市場的機會，透過新船先進的配備，發揮節省油耗功能，更有助於降低整體營運成本，提供客戶更具競爭力的服務。

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