製鞋三雄寶成（9904）、豐泰（9910）及鈺齊-KY（9802）10月合併營收聯袂衰退，寶成10日公布自結10月合併營收229.34億元、年減14.7％，創近四年同月新低；累計今年前十月合併營收2,049.25億元、年減21.5％，創近六年同期新低。寶成表示，10月及前十月合併營收聯袂年減的主因，主要受到新冠肺炎疫情影響所致。

寶成持股51.11％的香港上市公司裕元工業」，自結10月營收為7.81億美元，折合約新台幣228.69億元、年減11.6％，其中，通路業務營收，雖較去年同期增長，惟疫情仍對鞋類製造業務訂單與生產效率造成衝擊。裕元累計 今年前十月營收為68.79億美元、年減18.1％。 另由裕元的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結10月營收為人民幣27.02億元，折合約3.87億美元、年增7.3％；累計今年前十月營收人民幣210.43億元，折合約30.18億美元、年減6.5％。

豐泰10月成品鞋銷售量為891萬雙、月減10％、年減13.4％，使得自結10月合併營收57.06億元、年減8.56％；累計今年前十月成品鞋銷售量達9,019萬雙、年減10.8％，使得自結今年前十月合併營收570.46億元、年減6.77％。

豐泰10日公布自結累計今年前十月稅後盈餘41.66億元、年減22.58％，EPS 4.72元，低於去年同期的7.32元。

因9、10月正值秋冬季鞋款與春夏季鞋款的出貨交替時節，鈺齊-KY公布自結今年10月合併營收6.16億元、年減35.33％，但若以美元幣別計算，則年減30.74％；累計今年前十月合併營收89.82億元、年減13.08％，但若以美元幣別計算，則年減9.26％。

鈺齊-KY表示，基於產業特性及季節因素，單月營收波動較大，9、10月正值秋冬季鞋款與春夏季鞋款出貨交替時節，為歷年傳統出貨淡季，單月營收表現一直是下半年度的相對低檔區。

此外，因為近期貨櫃嚴重供需失衡，尤以大陸為甚，已直接波及出口通關時程安排，故在貿易條件為FOB前提下，是否完成出口通關動作，將會影響營收認列時點，故10月營收已受影響，然隨著時序開始進入2021年春夏季鞋款拉貨期，產銷落差因素，將會趨緩。

(工商 )