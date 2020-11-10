由於輝瑞與Biontech在疫苗的試驗上獲得佳績，給市場帶來希望，也帶動昨天全球股市大漲，財信傳媒董事長謝金河表示，輝瑞藥廠公布好消息，結果讓全球股市豬羊變色，原本的疫情受難產業大翻身，相對地，疫情中表現亮眼的公司，則是跌得四腳朝天。

謝金河今在臉書發文指出，美國總統大選變天，全球股市也出現戲劇性變化！昨天美股開盤前，期貨盤愈走愈高，開盤前大漲1582點，我心想一定有大事發生，結果是輝瑞製藥宣布研發的COVID-19疫苗具有九成以上的療效。原來美股大漲背後有這個超級大利多。

他說，從元月23日武漢宣布封城迄今，疫情蔓延全球，長達近10個月，全球確診病例超過5000萬人，死亡已經超過125萬人，這堪稱是世紀大災難。輝瑞藥廠宣布研發疫苗成功，川普與拜登在第一時間都表示這是天大好消息，只是時間晚了一個禮拜，如果輝瑞公司在選前公布這個喜訊，也許對川普的選情會帶來幫助。

謝金河分析，輝瑞藥廠公布好消息，全球股市也隨之天搖地動，輝瑞藥廠開盤急衝到41.99美元，不過賣壓湧現，最低跌至38.38美元，收盤39.2美元，就在這一剎那，全球股市瞬間出現豬羊變色效應。在疫情中表現亮眼的居家辦公、視訊會議的企業，還有受惠疫情的新經濟概念股全面大跌。

其中，最具代表性的是Zoom，股價下跌86.87美元，跌幅17.37%；視訊健身運動的Peloton股價大跌25.45%，災情十分慘重。美國FAAMG及Netflix、Nvidia等股價全面下跌；台灣的台積電ADR從92.48急殺到88.94美元。

謝金河強調，這是一個變盤訊號，也就是說疫情受益的上面的k，輪到下面的k翻身，昨天股價大漲的全是疫情受難的慘業，包括航空公司、郵輪、酒店及度假村，還有博奕產業，波音及5大航空公司最具代表性。

他說，今天各大媒體都說美國股市大漲，其實是疫情受難慘業大翻身，原來大漲的公司跌得四腳朝天。台股一開盤就承接美股這個大變化，所有音訊產業，電動自行車的巨大、美利達、桂盟，還有運動健身的力山全都大幅下跌，台積電也下跌7.5元。

至於美國股市表面上大漲，其實多數k型復甦的上面的k，全都被輝瑞公司的疫苗殺得四腳朝天，這個豬羊變色效應威力強大！

(中時新聞網)