陸府建設組隊參加田中馬拉松，活力十足，跑出健康與向心力。（盧金足攝）

運動風氣興盛，不只形成龐大運動產業，很多企業也以推行運動打造健康形象，中部建築業者包括陸府建設、大城營建、晨禎營造等多家建商，紛投入贊助運動賽事行列，其中，有國內最難中籤馬拉松之稱的「田中馬」，不受疫情影響照樣開跑，其中，陸府家族參加全馬、半馬、健跑組，還在賽程中設物資補給站，夾道加油吶喊聲，跑出活力與健康。

規律運動的人口愈來愈多，分析原因應與周休二日、重視健康人生有關，受歡迎的運動包括散步、走路、健走、慢跑、爬山、騎腳踏車、打籃球等。

慢跑活動因為裝備簡單、入門容易，成為全民運動的熱門選項，有國內最難中籤馬拉松之稱的「田中馬」，今年有高達3萬多人搶報1萬2000個名額，馬拉松蔚為盛況。

投入運動不遺餘力的陸府建設，今年第二次組隊參加田中馬拉松，帶領熱愛運動的陸府家族參加全馬、半馬、健跑組，陸府建設的主管與同仁們全員出動。

為運動前的暖身準備，陸府特別在田中馬賽事前邀請到長跑教練蔡弘誠為陸府家族上一堂跑步訓練營的課程，包括關節保護、運動後的身體收操、舒緩痠痛等。

讓喜好慢跑運動的住戶享受運動好處之外，也知道如何減少運動傷害，還安排專業攝影師為陸府家族路跑過程留下紀錄影片、照片，留下馬拉松賽的酷帥英姿。

大城營建機構開辦多元的住戶活動，登山活動獲住戶踴躍參加，甫舉辦的「第一屆好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動」，力邀職業網球選手駱建勛與林維德共同飆球技，還有網球體驗課程，不只住戶參與，還吸引很多網球迷。

邁入第三屆的晨禎盃羽球公開賽，受到各方企業團體響應，藉由舉辦羽球賽事將報名所得捐助公益團體，健康與公益一舉數得，運動行善，「羽」你同行。

(中時 )