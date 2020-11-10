阪神虎隊今（10）日在甲子園主場為前終結者、現年40歲的藤川球兒舉行引退賽，對手是讀賣巨人隊。藤川在9局上登板投1局，用招牌速球三振了代打的阪本勇人、中島裕之，再讓重信慎之介打成二壘上空飛球出局，結束了20年的美日職棒生涯。

這場比賽算是消化試合，對阪神、巨人的戰績與排名並無影響，但巨人在1局上就攻下3分，7局上再添1分，阪神直到8局下才由中谷將大擊出1支安打，免於無安打的困境。

藤川球兒上場時阪神以0比4落後，巨人馬上推出明星球員坂本勇人代打，結果被三振，接著巨人又換上老將中島裕之代打，同樣被三振，這應該是一種禮遇。這半局結束時坂本也上前獻花，對藤川表示敬意。

巨人隊台灣球員陽岱鋼則在6局下登場守左外野、打第5棒，原本的先發中外野手丸佳浩退場。7局上巨人滿壘、2人出局輪到陽岱鋼打擊，是建功的機會，可惜他打成二壘滾地球出局，結束這半局的攻勢，打擊率略降至2成42。

9局上藤川上場投球，陽岱鋼還差兩個棒次才輪到，但仍見證了引退式。9局下他繼續守左外野，但直到比賽結束都沒有守備機會，阪神打者無人把球打到左外野。

(中時 )