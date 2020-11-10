昔日生技股王康友疑遭掏空，又因財報不實，恐怕淪為「史上最貴壁紙」，多名康友投資受害人今由立委蔡壁如陪同開記者會，控訴政府監理失靈，投資者損失慘重；金管會回應，將廣納外界對監理制度上的建議，將請證交所研議可行性。

金管會證期局副局長郭佳君表示，外界對強化F公司（KY類股）的監理，包括引用國外舞弊鑑識查核制度、限制內部人賣股、資金匯出以及募集的資金留在國內保管銀行等，郭佳君表示，已請證交所研議外界建議的可行性。

郭佳君表示，外國公司來台掛牌時，因F公司營運據點多在國外，採取較強監理，包括借重會計師及承銷商職責，證交所對F公司每年查核一次，已掌握公司財報與內控等。

康友受害人之一，還有名高齡85歲的投資人敏爺爺，以為自己學生技、可以相信財報，才把上千萬退休金砸進來，「聰明反被聰明誤」，希望政府要負起責任來。

蔡壁如質疑，107年會計師到福建查核康友財務時，證交所還有人前往隨同，回來之後將第3季財報註記「應無大礙」，很多投資人逢低買進，出事了就說會計師向銀行函證有問題，質疑證交所有所隱瞞。

金管會表示，對會計師祭出停止執業2年裁罰，是因為107年、108年的年度財報查核疏失，證交所人員隨行的那次查核，是107年度第3季財報查核，兩者財報時間不一樣，中間並無關聯。

康友爆發掏空疑雲後，郭佳君表示，請證交所及櫃買中心強化F公司監理機制，從增加法說會開會頻率著手，並要求董事長親自出席，以增加投資人信心。

(中時 )