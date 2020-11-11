「功夫畫家」楊清富即日起至明年2月26日止，於「新北市三重戶政事務所溪美辦事處」展出享譽畫壇的「百牛圖」及多幅經典畫作，明年3月預計於「新北市三重社教館」舉行畫展。楊清富以油畫呈現自幼在農村生活的童年點滴，多幅紀錄台灣早期農村生活的經典畫作「大豐收」、「六畜興旺」更以百萬元的價格賣出，震撼畫壇。

據了解，楊清富自幼習武又善於油畫創作，贏得「功夫畫家」之美名。自15歲離鄉背景到三重追求他的畫畫夢想，從學畫電影看板、為遊客繪製人像，1987年在三重市創立了「武燕畫廊」，1999年在台北市新光美術館舉辦個展，2011年間楊清富卻突然中風，醫生更斷言將成為植物人當時中風的情況，連從病床上坐起來都需要一雙手從背後攙扶著，但是為了剛出生不久的孩子與照顧家庭的責任感，他一步一步站了起來，因為他知道自己不能因此倒下來。

楊清富說，人生中還有多少事情與未盡的責任等著他去完成，再辛苦再累也要撐下去，畫作中《苦盡甘來》，正是他中風復健時所完成的作品。如同一個種植甘蔗的辛苦過程，到最後才能嚐到甜美的滋味，希望一切都能夠苦盡甘來。

楊老師太太楊鄒秀足表示，新北市三重戶政主任陳世銘先生為楊清富好友，在緣咖啡用餐同時欣賞到楊清富台灣農村的人文風情畫作，宛如置身於早期農村鄉土風情之中，因此在陳主任的促成下「圓夢下一站」於三重戶政展出。楊女士表示，希望早日成立屬於楊老師自己的美術館，可以收藏展示他這一生辛苦所創作的畫作，讓更多人認識楊老師記錄台灣的鄉土精神，完成年輕時候的一個畫家夢想。

(中時 )