日本綜藝節目《水曜日のダウンタウン》（星期三的DOWNTOWN），經常製作無厘頭、還有整人的內容，這次該節目想出「逆向整人」，找來性感女藝人Haruka，請她在路邊故意色誘大叔，接著再走過去揭穿這些色大叔們，結果節目故意找來Haruka的親生父親，而整人結局也意外充滿洋蔥。

節目已先通知Haruka的父親抵達拍攝現場，安排他當女兒色誘的對象，一開始為了不讓Haruka起疑，節目先安排其他大叔當第一位被整對象，工作人員透過耳機對Haruka下指令，要她脫下外套，展現好身材，接著做出各種性感動作，一旦大叔眼神緊盯，Haruka就會走過去嗆「看什麼看啊！你這個色大叔」！

Haruka的父親相當支持女兒的事業(圖片取自/TBS Youtube)

下一輪Haruka父親終於出場，當她發現這次整人對象是父親，Haruka先是噗哧笑出來，但還是照工作人員指示做出性感姿勢，而父親也照節目計畫，目不轉睛盯著女兒，正當氣氛超尷尬時，Haruka依舊走過去對父親說出「你這個色大叔」，幾秒後Haruka終於忍不住笑場，工作人員才現身，表示父親其實是參與整人計畫的其中一人。

父親表示會答應上節目，是想表達對女兒工作的支持，因為他知道女兒非常辛苦；Haruka聽聞忍不住泛淚，當工作人員問說知道整人對象是父親時，為何還演下去，Haruka回答因為父親一直都很支持自己，想讓父親看見努力的一面。其實日本有許多以性感為賣點的女藝人，但家人不一定支持，連工作人員也被這對父女情深所感動。

(中時新聞網)