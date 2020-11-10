被稱為好萊塢金童的李奧納多狄卡皮歐，素有「女模收割機」之稱的他，女人緣一直不錯，只是近年身材一直橫向發展的李奧納多，被發現發福不少；愛戲水的他，常常被死亡捕捉到他有點搶戲的大肚腩。不過雖然金童的身材「有些」走樣，但絲毫影響不了粉絲對他的喜愛。
今(10日)，李奧納多再次被死亡捕捉到他在海邊戲水的照片。46歲的他，令粉絲有些崩潰的大肚腩依舊還在，照片裡，茂密的毛髮搭配肚子，顯得有些不修邊幅，這也讓不少粉絲納喊：「當初的傑克在哪裡？」
回顧李奧納多放飛自我的照片，最讓粉絲崩潰的，除了死亡視角的雙下巴，還有就是把塑膠袋綁在褲腰帶上的經典畫面，雖然是有點那麼放蕩不羈，但還是讓不少粉絲極度崩潰；正所謂沒有比較沒有傷害，相較之下，李奧納多開心玩水槍的照片，除了經典，還相當可愛呢！
回想起當初的《鐵達尼號》、《神鬼玩家》，李奧納多帥氣的象形深植人心，許久未有新作品的李奧納多，目前還有兩部新片等著上映！期待到時候宣傳期開始，我們印象中的金童能完美回歸。
(中時新聞網)
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