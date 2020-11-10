美國總統大選落幕，民主黨候選人拜登擊敗現任總統川普，但川普至今依舊不認輸，揚言要用法律訴訟討回公道，許多綠營側翼、網紅也都為川普打抱不平。有網友詢問，若台灣是美國第51州，川普是否就能翻盤，對此有人解答「只會更慘」。

有網友在拜登逆轉後的5日凌晨，於PTT八卦版PO文打趣詢問「如果川普拿下台灣州可以翻盤嗎？」，他指出，台灣2000多萬人口，選舉人票也應該有雙位數，是否就能幫助川普逆轉局勢？又或是沉默多數是挺拜登，反而被拜登拿下？

鄉民紛紛留言：「當然可以，台灣川粉有817萬人」、「會大勝，台灣人口放到美國是第三大州」、「醒醒啊，你沒有選票」、「不可能，川普反健保，台灣人哪投的下去」。

其中更有人點出癥結點，表示很多台灣人會挺川普，是因為希望美國幫助台灣對抗大陸威脅，但若台灣真的是美國第51州，這項前提就不可能成立，台灣人挺川普理由也就消失了，他更表示，若假設自己是美國台灣州人，大概兩個都投不下去。

(中時新聞網)