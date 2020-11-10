「車子怪怪的」停台64線路邊 女駕駛害後方車輛翻車 23:532020/11/10 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車子怪怪的停台64線路邊，釀後方車翻車（蘆洲警提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 29歲柯女10日晚上9時許駕駛一輛自小客車行經台64線12.8公里處往八里方向，柯女覺得車子有異樣停靠在內側車道報警求助，正當她要擺設三角錐時，被後方44歲謝女駕駛白色轎車碰撞，白車隨後仰覆於車道中，警方獲報後趕抵，將謝女送往台北醫院救治，後續將釐清案情。 警方表示，車禍現場占用兩車道，外線仍有一車道可供通行，現場於22時30分恢復順暢，警呼籲，車輛行駛前務必檢查車身狀況，行駛時注意車前狀況，小心行駛避免發生意外，確切事故發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。 (中時 ) #車道 #警方 #行駛 #狀況 #車子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「車子怪怪的」停台64線路邊 女駕駛害後方車輛翻車 23:532020/11/10 社會 特斯拉上海工廠開始生產右駕版 Model 3，首批測試車已抵達香港 14:552020/11/10 汽車情報-汽車新聞 色司機揉胸強吻高中女 只因她睡到終點站車上僅1人 14:242020/11/10 社會 車停民宅邊「萬千子孫」黏車頂 老司機笑瘋：天降騎精 16:302020/11/10 生活 攜手現代 三陽全力搶攻能源車 04:092020/11/10 產業．科技 新竹市機車數與停車格比例嚴重失衡 鄭美娟要求市府重新檢討 17:492020/11/10 生活 公車司機不滿前車龜速挑釁 竟橫切擋路丟乘客下車吵架 11:582020/11/10 社會 大陸金雞母發威 裕日車第三季獲利大躍進 20:392020/11/10 財經 《汽車股》和泰車國產全新休旅上市滿月 訂單破萬創紀錄 10:332020/11/10 財經 新神車Corolla Cross 創下上市滿月累銷破萬台灣新紀錄 09:592020/11/10 財經 社會熱門新聞 女警下班斷魂 她孝順顧家不婚 每月僅花400元 - 社會 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 OL每天滑壘打卡 全公司提早到只為看她狂奔 老闆也變粉絲 - 社會 影／誰卡衰？超跑等紅燈遇橫禍 女騎士飛撞千萬法拉利 影片曝真相 - 社會 探險北市廢棄醫院 男驚見吊掛搖晃乾屍：只剩上半身 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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