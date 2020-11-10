29歲柯女10日晚上9時許駕駛一輛自小客車行經台64線12.8公里處往八里方向，柯女覺得車子有異樣停靠在內側車道報警求助，正當她要擺設三角錐時，被後方44歲謝女駕駛白色轎車碰撞，白車隨後仰覆於車道中，警方獲報後趕抵，將謝女送往台北醫院救治，後續將釐清案情。

警方表示，車禍現場占用兩車道，外線仍有一車道可供通行，現場於22時30分恢復順暢，警呼籲，車輛行駛前務必檢查車身狀況，行駛時注意車前狀況，小心行駛避免發生意外，確切事故發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。

(中時 )