台中捷運綠線松竹站附近，好市多即將開幕，添加生活便利性，帶動房市行情。（永慶房屋提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕宣布捷運綠線12月19日正式通車，沿線18個車站行情受惠，其中，大慶、松竹、烏日站為雙鐵共構車站，房市買氣受激勵。

台中捷運綠線共有3站為鐵路與捷運的雙鐵共構車站，包括原本就是台鐵車站的大慶與松竹兩站以及高鐵台中烏日站，房價漲幅都在18％以上，漲勢相較其他雙鐵共構車站更為明顯。

大慶站鄰近中山醫學大學、附近還有公園綠地與愛買等量販店，有巢氏房屋中山醫加盟店店長陳永祥指出，大慶站是相當成熟的生活圈，受惠於捷運即將通車，近期確實有不少新建案，買氣也持續成長。

陳永祥表示，這一帶買房主力是首購族、及大學生家長，兩者都青睞2或3房、含車位的房屋，目前以總價600至700萬的物件最為搶手。

至於松竹站周邊房市，有巢氏北屯機捷南興加盟店店長張志豪說，捷運綠線通車和國際連鎖的「好市多」將進駐，過去2年出現推案潮，松竹站未來雙鐵共構的便利性，距離舊市區車程也只需3-5分鐘，房價與建案品質比市區來得實惠，購屋需求相對穩定。

(中時 )