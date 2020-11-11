洛克希德公司(Lockheed)的SR-71黑鳥(Blackbird)，可能是冷戰時期最具標誌性的飛機之一，但是這型超高速飛機，並不一定只設計用來擔任高空偵察機。事實上，SR-71的前身計劃，有一種飛行速度更快、飛行高度更高的A-12，另有一種從A-12為基礎，設計成攔截機的YF-12戰鬥機也差點問世 。

A-12最早的代號是「牛車」(Oxcart)，原本是設計一種躲避雷達的飛機，用來替代同樣具有高空飛行性能，但速度慢得多的U-2偵察機，之後就成為了SR-71。然而在同一時間，美國空軍也在尋找一種可以替代F-106三角飛鏢(Delta Dart)攔截機的新新型戰鬥機。

在1960年代，F-106擔任的是美國本土的防禦者，被設計為「終極攔截」，因此爭取的是高空與高速性能，當時所備的2.3馬赫，有一段時間也確實傲視群雄。但是鐵幕對手(也就是蘇聯)航空技術也快速掘起，F-106的性能就顯得不夠用了。

此時蘇聯核遠程轟炸機的威脅迫在眉睫，美國很擔心這些蘇聯轟炸機會發射大型核子飛彈，因此美國空軍需要一種高速攔截機，可以在轟炸機到達美國之前，先一步摧毀轟炸機。但是，此時美國已介入了越南戰爭，國防資金一直流向戰爭。

最初，北美公司(North American Aviation)提出XF-108刺劍戰機( Rapier)計畫，理論上具備3馬赫性能，將是F-106的理想繼任者，但開發成本不斷上升，導致該計劃被取消。

於是洛克希德最著名的設計師凱利強生(Kelly Johnson)，提出以他們的A-12「牛車」為基礎，機身加上彈艙，修改航電系統，就能成為可以攜帶空對空飛彈的攔截機，美國空軍對此很感興趣，並訂購了其中3架。

就如凱利強生所說，YF-12的試驗機很快就完成了，與A-12「牛車」相比，YF-12看到的最大變化在飛機的前部，增加了第2個駕駛座艙，擔任雷達官，並管理武器。

機鼻也進行了頗明顯的改裝，用以安裝休斯公司（Hughes）的AN / ASG-18火控雷達，該雷達是為已中止的XF-108計劃所開發。不過這套雷達重量不輕，對飛機的穩定性有負面影響，因此在機腹加上腹翼，以抵消這種變化。

原本A-12的4機身艙也做了改變，一個艙室被改裝成導控飛彈的火控設備，而其他2個則被改裝成飛彈艙，可以容納3枚AIM-47隼式空對空飛彈(Falcon Missile)。

第1架YF-12於1963年8月首次飛行，到1965年，該架飛機已經創造了多項記錄-包括速度記錄（2.7馬赫），高度紀錄(24.8公里)。YF-12是地球上最大、最重的攔截機，但它也是最快的。

可能為了威嚇對手，美國總統詹森（Lyndon B. Johnson）於1964年2月24日，宣布YF-12的存在，另一個目的是使速度更快的A-12保持機密。隨著公眾對YF-12有了一些了解，性能更誇張的A-12，反而不會引起太多關注。

1965年5月，空軍訂購93架F-12B(也就是YF-12的正式版)，但是卻沒有撥款，要等到下一個財政年度再執行，然而最終卻一架也沒造出來，主要原因還是在越戰，軍事預算的排擠，使得新戰機的採購一直被擱置。

同時，蘇聯也完成了R-7A Semyorka洲際彈道飛彈(ICBM)的研發，這是世界第1種洲際彈道飛彈，意味著最迫切的核威脅，不再是遠程轟炸機，而是洲際彈道飛彈。

因此，美國空軍1968年1月，取消了F-12B的訂單，這型世界上最快的攔截戰鬥機，在未找到戰鬥之前就退出歷史舞台。

至於最初3架YF-12原型機也只剩1架，1971年6月24日，1架YF-12機械故障而空中失火，兩名飛行員冒著失火彈射逃生，1名飛行員喪生。

另1架原型機在著陸測試損壞無法修復，但飛機的後半部段被搶救起來，並用來為改裝成SR-71的靜態測試，這就是世界上唯一的SR-71C。

最後1架YF-12，幸運的持續飛行，在NASA和美國空軍合作的超音速巡航測試中，繼續擔任重要角色，直到1979年退役，交給萊特-帕特森空軍基地(Wright-Patterson Air Force Base)的美國空軍國家博物館典藏。

(中時新聞網)