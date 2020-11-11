不畏疫情衝擊，富邦金公布最新獲利數字，前10月EPS大賺7元 再創歷史新高；富邦金控自結2020年10月稅前淨利74.43億元、稅後淨利63.82億元，累計今年前10月稅前淨利856.81億元、稅後淨利745.87億元，較去年同期大幅成長33％，每股盈餘(EPS)為7元，稅前、稅後淨利再創歷史新高。

富邦金穩坐獲利王寶座，與以往最強競爭對手國泰金控相比，國泰金控前10月的EPS為4.82元，兩者差距有拉大趨勢，主要是國泰人壽投資印尼踩雷，金控必須認列約140億元的損失，拖累國泰今年整體獲利表現。

受資本市場大幅波動影響，中華開發資本投資部位評價表現，拖累開發金控前10月稅後獲利99.77億元，每股盈餘0.68元。

開發金控發言人張立荃表示，受美國大選影響；歐美傳出疫情升溫，投資人觀望心態轉濃，10月份資本市場於高檔盤整，成交量能同步縮減，子公司凱基證券及凱基銀行仍持續展現穩定的獲利動能。

(中時 )