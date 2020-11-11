民主黨候選人拜登取得超過270張選舉人票，已成為2020年美國總統大選的當選人，不過總統川普一再指控多處出現選舉舞弊，並自稱他贏了。對此，前立委沈富雄批評川普是大流氓、大混混，摧毀美國傳統價值，但他並不反對川普困獸之鬥，並分析川普憤憤不平的原因。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，川普不開除白宮防疫專家佛奇的原因 是因為拜登會把他放回去，並指出，「我覺得川普是一個大流氓、大混混、是一個不講道德的房地產商、是美國在過幾年回頭看，大家名字還可以琅琅上口的總統中，他大概是最差的一個」。

批評完川普，沈富雄說，他其實滿尊重川普要做困獸之鬥，並指難怪川普這麼生氣，因為他的得票總數比民調預期的還多，而川普輸的州，都是輸一點點，如果是台灣的候選人如果輸那麼少，也會忿忿不平，且拜登是先投後開，那他後來的票都沒開，難怪他會不高興。

沈富雄認為，川普在法律授權、規定裡可以做到的盡量做，他沒有意見，並解釋他罵川普的原因，是他毀了美國的傳統價值，而不是他困獸之鬥，「去做吧， 你越做越在美國歷史上的排名越往後退」。

(中時新聞網)