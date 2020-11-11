娛樂8點半》大陸人才濟濟，不少草根明星如郭德綱、趙本山、王寶強都讓人印象深刻，集結前、後任小燕子趙薇、黃奕齊聚一堂的《演員請就位》第二季邀來老戲骨李成儒評論，去年他曾嗆郭敬明所拍的《悲傷逆流成河》只是高中生的情情愛愛，引發外界討論，起底其家世，外表清貧的李成儒其實身家驚人，從小竟在故宮旁長大。

網友發問李成儒是否真的很有錢。（圖／翻攝自微博）

現年65歲的李成儒在北京景山學校畢業，1980年進入北京電影學院業餘表演進修班，曾演出電視劇2008年版的《鹿鼎記》、《紅高粱》、《乾隆秘史》，也曾演出電影《私人訂製》、《大腕》。過去他有過兩段婚姻，和第一任妻子生下一子後離婚，2002年和曾獲中國戲劇梅花獎、白玉蘭獎、上海十佳優秀青年演員稱號的史依弘結婚，2007年二度離婚。

李成儒早年和史依弘相處恩愛幸福，男方常在媒體前稱讚太太「藝術好，人品好，長得好，性格好。婚前我覺得太太是一個表演藝術家，端莊、高雅、賢淑；婚後發現太太的另一面開朗、幽默、溫柔」，並說每天早上看到太太睡在身邊，內心只有感恩感動。

李成儒自曝家住在故宮附近。（圖／翻攝自微博）

2007年兩人突然宣布離婚，有傳言指和李成儒過去得到鼻咽癌有關，李成儒則否認，澄清生病是1992年的事，後來已經治癒，問他婚變主因為何？李成儒指兩人婚後各忙各的，因為聚少離多分開太久，不只身體上有了距離，心靈的差異也變大，才決定分開，強調是「友好分手」。

李成儒離婚同一年，據《新浪娛樂》報導，李成儒隨即被拍和一位清純、面容姣好的女子約會，年紀和李成儒的兒子差不多，兩人手牽手離開法源寺，又到公園空地坐著聊天，媒體求證李成儒，他大方承認是新女朋友，並強調兩人的年齡差異「不是什麼問題」。

當時外界推測，李成儒之所以和史依弘分開，疑似和第三者介入有關，李成儒也沒避談，澄清：「這個女孩是我在離婚後才開始接觸的，而且是個同行。這很正常呀，我也得有自己的生活吧。大家就別去瞎猜了。」至於是否有三婚打算？李成儒罕見給了沉默，之後表示：「如果時機成熟了，我一定告訴你們的。」

個性直率的李成儒，去年便在《演員請就位》第一季中因快言快語引發討論，直指現在很多改編歷史劇已經到了「喪心病狂」的程度了，虧經典的《後宮甄環傳》說：「一個王爺可以隨便的在御花園裡面和妃子泛舟湖上？王爺進宮是要遞折子的！」又指：「《甄嬛傳》就是胡編亂造，我覺得它害人不淺！」

談到郭敬明執導的《悲傷逆流成河》，李成儒更說：「難道我們現在的年輕人就是在看這種高中生談戀愛？」、「沒有任何價值更沒有營養」，認為一部電影應該可以有更多深度的呈現價值，讓一旁的郭敬明有些變臉，也引來正反兩極評論。

李成儒現在還住在四合院。（圖／翻攝自微博）

常發表金句的李成儒，因此被網友起底是隱形富豪，有網友發文問：「聽說李誠儒在年輕的時候身價就有幾個億了，家裡古玩數不勝數，還在故宮旁邊有房子，說的好有錢好有錢，他真的這麼有錢的嗎？」另有網友發現，李成儒早在節目《春妮的周末時光》就透露老家在故宮旁，住在沙灘北池子，小時候放風箏如果吹西南風，風箏就會掛在故宮角樓上，從家門走到故宮神武門只要5分鐘。

李成儒還透露給服務生小費往往一給就是100元美金，也曾經商開設一家名叫「特別特」的服飾店，被封為「北京四李」之一，1993年投資失利後才默默回演藝圈，但仍住在四合院，外型與身家差距甚遠，讓不少網友驚嘆：「真看不出他這麼有錢」。

(中時新聞網)