常聽人說「退化從腳開始」。隨著年紀漸長，很多人會充分感覺到自己的腳跟腰愈來愈不行。

不光是腳，人體其他部位只要不去使用，就會漸漸退化，這是想當然爾的道理。也因此，想保持身心健康，不可欠缺定期運動。

然而，就算腦袋裡裝著「走路有益健康」的模糊觀念，你可能不清楚究竟走路有什麼具體的健康功效。即便每天帶著計步器走路，你也可能不知道到底要走多遠的距離才算有效。

所以，「中之条研究」才會這麼備受矚目。所謂中之条研究，是以群馬縣中之条町居民為觀察對象，從2000年開始持續展開的調查研究。該研究以居住在中之条町的大約5000名65歲以上居民為對象，詳細調查他們每天的運動頻率、生活習慣、睡眠時間、飲食習慣等健康相關事項，調查期間持續了15年以上。

不僅如此，在5000名觀察對象中，針對2000人進行血液檢查與基因解析，進一步把握詳細的健康狀態。再讓其中500人隨身配戴運動手環，持續365天，每天記錄步行數與步行速度。根據這個舉世之中無出其右的詳細研究，我們終於具體掌握住怎樣的運動該怎樣來做才有助於維持健康。

【精彩書摘】

腳踝隨著年齡增長與運動不足，會漸漸失去彈性。其最大的原因就出在阿基里斯腱身上。

腳的各部位中，阿基里斯腱扮演了非常重要的角色。

阿基里斯腱是人體最大一條肌腱，負責將小腿肌肉產生的力量傳給腳跟，人在走路時需要它，跑跳時它也不能缺席。

不過，如果不保養阿基里斯腱，它只會漸漸變得僵硬腫脹。僵硬的阿基里斯腱，無法有效將力量傳到腳跟，於是就造成不易行走、容易跌倒等各種問題。

當阿基里斯腱僵硬、無法充分發揮功能，不僅有礙你的運動動作，也會招來腳容易水腫、扁平足狀況惡化等多種問題。

另外，女生穿的高跟鞋，對阿基里斯腱來說，就是最大敵人。穿高跟鞋時腳會向前傾，這姿勢剛好跟伸展阿基里斯腱的動作相反。所以，只要妳常常把高跟鞋穿在腳上，阿基里斯腱就會變得不易伸展。這時，如果換穿久違的平底鞋，走起路來反而覺得吃力，那妳要注意了，這意味著阿基里斯腱僵硬的徵兆正開始出現。

不過，就算高跟鞋對腳多麼不好，也很難把它從日常生活中完全排除吧。正因如此，平時勤快地保養雙腳變得非常重要。穿高跟鞋出門的日子，當天回家就應該想辦法讓妳的阿基里斯腱消除疲勞。

(本文摘自《打造百歲健步腳》/天下雜誌)

【作者簡介】

菊池守

2000年畢業於大阪大學醫學部。於日本國內醫療機構服務後，前往美國喬治城大學創傷治癒中心留學，接觸了足踝醫學。回國後，成為佐賀大學醫學系附屬醫院整形重建外科副教授，接著就任日本第一家足踝綜合醫院「下北澤醫院」院長。日本整形重建外科學會認定的整形重建外科專科醫生。在高齡化社會、腳疾患者不斷增加的背景下，竭盡全力要讓日本尚不熟悉的足踝醫學普及。根據至今為止看診過的3萬隻腳的經驗，設計出一套無論幾歲都能靠自己雙腳走路的「腳部回春法」。「一般社團法人 腳的值星官」理事長。「教教我，足踝醫生！」（http://ashibyo.com/）網站校長。

【譯者簡介】

吳乃慧

畢業於政治大學廣告系、京都大學經濟學研究所。曾出過日文旅遊書，目前專職書籍、影片翻譯與日文教學。

《打造百歲健步腳》/天下雜誌

(中時新聞網)