上下樓梯時，腳或膝蓋會痛、稍微走幾步路就累、腳的捲甲或老繭造成不適、有腳底冰冷、水腫等問題。你是不是把這些症狀歸因於年紀大了，所以放棄治療了呢？別擔心，腳是可以「重返青春」的。《打造百歲健步腳》一書作者、日本足踝醫師專家菊池守，提出一套腳部回春術，以下是重點書摘：

所謂「腳的壽命」，具體來說是什麼呢？

腳部健康取決於好幾個因素，其中尤其重要的，就是讓雙腳平均分擔體重——這個平衡狀態能不能好好維持住，這是很重要的。

我們腳底原本的形狀，是以腳心為中心畫出的一個微彎弧線，又稱為「足弓」。當這個足弓保持漂亮形狀，走路時體重就會被均衡分散，腳部不會承受不合理的負擔。不過，當關節、肌肉或韌帶功能衰退，這個足弓就會崩塌。崩塌的足弓，就是所謂的扁平足（低弓足）。平常誰都不太會仔細觀察自己的腳底，所以不少例子是，很多人演變成扁平足症狀，卻還不自知。

不過，演變成扁平足，其實會出現許多徵兆。

例如，拇趾的IP關節（第一節關節）處會出現很深的皺紋，拇趾根部的關節會有疼痛感，或是腳的側邊（內踝下方或外踝下方）會出現疼痛症狀，這些很可能都是因為扁平足引起的。原本膝蓋、腳踝與腳底去均衡分擔身體的重量，這是最理想的狀態。然而當足弓崩塌，這個均衡狀態就被瓦解，重量的分散方式就會變得偏頗不均。於是出現單一隻腳承受全部重量、特定部位關節負擔加重等等狀況，成了疼痛與不適的元凶。

順帶一提，像是捲甲或厚繭之類的毛病，就是因為腳在鞋裡承受了偏頗的壓力，而產生的典型症狀。

為什麼會出現這些狀況，最大的理由就是年紀。

人隨著年紀增長，腳部肌力會變弱，關節會變硬。足弓的形狀也會崩塌，漸漸朝扁平足邁去。

最麻煩的是，一旦打亂腳各部位的平衡狀態，就會不斷加之於腳不合理的負擔，腳的狀況只能走向惡化一途，最後連步行都顯得困難。

不少人都有腳部冰冷、水腫的煩惱吧。它的生成原因，往往跟血液或淋巴阻塞有關。因為當血液或淋巴阻塞，「小腿的幫浦機能」就無法好好發揮。

所謂小腿的幫浦機能，就是把血液從腳送回心臟的能力。不過當腳部的肌力或柔軟度退化，此功能就很難好好發揮。為了改善小腿的幫浦機能，每天做健步體操是很重要的。

不僅如此，老化也會導致皮膚與脂肪變薄，緩衝組織變薄後，每走一步路都會讓你感到疼痛。而老化的血管，則可能引發動脈硬化。

所謂腳的壽命，就是由上述好幾個因素所決定。如果不能及早對腳部問題做出處置，狀況只會愈來愈惡化。

(本文摘自《打造百歲健步腳》/天下雜誌)

【作者簡介】

菊池守

2000年畢業於大阪大學醫學部。於日本國內醫療機構服務後，前往美國喬治城大學創傷治癒中心留學，接觸了足踝醫學。回國後，成為佐賀大學醫學系附屬醫院整形重建外科副教授，接著就任日本第一家足踝綜合醫院「下北澤醫院」院長。日本整形重建外科學會認定的整形重建外科專科醫生。在高齡化社會、腳疾患者不斷增加的背景下，竭盡全力要讓日本尚不熟悉的足踝醫學普及。根據至今為止看診過的3萬隻腳的經驗，設計出一套無論幾歲都能靠自己雙腳走路的「腳部回春法」。「一般社團法人 腳的值星官」理事長。「教教我，足踝醫生！」（http://ashibyo.com/）網站校長。

【譯者簡介】

吳乃慧

畢業於政治大學廣告系、京都大學經濟學研究所。曾出過日文旅遊書，目前專職書籍、影片翻譯與日文教學。

《打造百歲健步腳》/天下雜誌

(中時新聞網)